Чехия добивается санкций ЕС против Медведчука и Ко.

Глава МИД Чехии Ян Липавский добивается того, чтобы следующие санкции Европейского Союза коснулись кума Путина Виктора Медведчука, издания Voice of Europe и его сотрудника Артема Марчевского. Об этом министр сообщил журналистам во время своего визита в Брюссель в среду, 3 апреля.

После введения ограничительных мер на территории Чехии внести аналогичное предложение на уровне ЕС Прагу обязывает национальное законодательство. "Наш закон гласит, что мы должны предлагать санкции на европейском уровне. Так что именно этим сейчас занимаются наши дипломаты. И только от брюссельских институтов зависит, как они отнесутся к нашему предложению", - добавил Липавский.

В досье с предложением о санкциях МИД Чехии включил имеющиеся в его распоряжении доказательства деятельности Медведчука и Ко. "Это не уголовная процедура, а превентивная мера, основанная, как правило, на публичной информации. Но, конечно, в данном случае у нас также есть сведения от спецслужб, которым мы доверяем, поэтому они предоставляются брюссельским институтам и членам ЕС. Однако это не публичная информация", - подчеркнул Липавский, отказавшись раскрыть имеющиеся доказательства представителям СМИ.

Впрочем, если подпавшие под санкции лица решат подать апелляцию, то эти доказательства будут предоставлены суду в рамках стандартной процедуры, отметил министр.

В Чехии готовятся расширить санкционный список по этому делу

По данным Праги, Медведчук проводил и финансировал операцию российского влияния из РФ на территории Чешской Республики с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и свободу Украины. Для проведения этой операции Медведчук использовал портал Voice of Europe, где работает Артем Марчевский. Марчевский и портал также внесены в санкционный список Чехии с 27 марта.

В рамках этого дела чешский МИД уже предлагает национальному правительству ряд новых кандидатов для внесения в перечень, но называть их имена на этом этапе отказывается. "Я хотел бы уточнить, что мы не говорим, какие еще страны были вовлечены в сеть этих людей, и мы не раскрываем никаких имен. В СМИ уже много домыслов, но официально об этом никогда не говорилось", - сказал Ян Липавский.

Он подтвердил, что Чехия тесно общается на эту тему с другими странами ЕС, которых коснулась работа пропагандистской сети, но "эти страны сами должны решать, какими будут их действия, и как они будут об этом сообщать".

Европа уязвима для российского влияния

По словам главы МИД Чехии, поскольку разоблаченная в его стране операция связана с предстоящими в июне выборами в Европейский парламент, важно было действовать быстро, чтобы пресечь эту деятельность в тех сферах, на которые распространяется влияние официальной Праги. "Мы видим, что уже сейчас это положительно сказывается на задержке этой операции, по крайней мере в Чехии. Эта тема активно обсуждается в нашем обществе, и это очень полезно, чтобы понять, как работает российское влияние", - указал он.

Липавский уверен, что Европа уязвима для влияния Москвы, поэтому ЕС должен стать к нему более устойчив. "Именно по этой причине мы предлагаем ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Ведь если вы дипломат в Праге, то весь Шенген для вас открыт, но мы знаем, что российские спецслужбы используют дипломатическое прикрытие. Мы также видим, что многие деятели очень активно повторяют типичные российские нарративы", - отметил глава чешского МИД. Он констатировал, что Россия выделяет на свою сеть влияния много ресурсов, поэтому Евросоюзу следует искать любые решения для укрепления своей безопасности.

Смотрите также: