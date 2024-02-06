ЕС может ограничить поездки дипломатов из РФ по Шенгену

По просьбе Чехии запрет на поездки российских дипломатов в другие страны Шенгена включен в 13-й пакет санкций ЕС, сообщает Politico.

В рамках 13-го пакета санкций в отношении России, продолжающей вторжение в Украину, Евросоюз может ограничить поездки российских дипломатов по странам Шенгенской зоны, разрешив им передвигаться лишь в пределах страны, в которой они аккредитованы. С такой идеей выступили власти Чехии, сообщило в понедельник, 5 февраля, издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

По этим данным, предложение ограничить поездки сотрудников российских дипмиссий уже включено в проект очередного пакета санкций. Как отмечает далее Politico, данная мера является давней просьбой Чехии, которая в 2023 году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов. В частности, в Праге настаивали, чтобы сотрудникам диппредставительств РФ выдавали специальные визы и виды на жительство.

Запрет на поездки по Шенгену будет непросто реализовать

При этом в случае принятия такого решения его будет непросто реализовать, поскольку большая часть поездок внутри Шенгенской зоны никак не контролируется. Кроме того, глава МИД Чехии Ян Липавский выступал с инициативой настоять на использовании дипломатами биометрических паспортов.

Одновременно, по информации Politico, Еврокомиссия расширит списки российских фирм, которым европейцы не смогут поставлять товары двойного назначения и военную продукцию.

Очередной, 13-й пакет санкций за вторжение РФ в Украину страны ЕС начали обсуждать в январе. Его планируется принять ко второй годовщине начала войны - 24 февраля. По данным Bloomberg, очередные ограничения могут состоять из новых списков физических и юридических лиц, новых торговых ограничений и дополнительных мер по борьбе с обходом санкций, как через компании в ЕС, так и в третьих странах.

Смотрите также: