FT: Чехия хочет ограничить передвижение дипломатов РФ

В рамках 12-го пакета санкций ЕС в отношении России Чехия разрабатывает меры, которые ограничат возможности российских дипломатов выезжать за пределы той страны, где они проходят дипломатическую службу. Об этом сообщает газета Financial Times во вторник, 21 ноября.

В 2022 году Прага выслала более 70 граждан РФ в связи с российским вторжением в Украину, а также предполагаемой причастностью российских спецслужб ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, напоминает издание.

Теперь же Чехия хочет, чтобы дипломаты из РФ получали визы и разрешения на пребывание в стране только для тех государств, где они служат, но не для всей Шенгенской зоны, включающей, помимо 24 из 27 стран ЕС, Швейцарию, Исландию и Норвегию. Кроме того, Прага настаивает, чтобы российским дипломатам выдавали документы только на основании биометрических паспортов, которые сложнее подделать, выяснили в FT.

"На территории Чехии присутствуют агенты ГРУ и других спецслужб. В Шенгенской зоне очень сложно проконтролировать это", - приводит газета слова неназванного источника в чешских дипломатических кругах. В качестве примера возможной лазейки в Праге приводят ситуацию, когда российские дипломаты, получившие австрийскую шенгенскую визу для работы в представительстве ООН в Вене, отправляются по ней в Чехию или другие государства Шенгенской зоны.

12-й пакет санкций ЕС в отношении России

15 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией передали в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций в отношении России, принятых в связи с ее военным вторжением в Украину.

Сообщается, что ЕК предлагает дополнить существующие санкционные списки 120 новыми именами физлиц и названиями компаний, которые сыграли свою роль "в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины". Как указывается в пресс-релизе Европейской службы внешних связей, речь идет среди прочего о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

По данным британской газеты The Guardian, в центре предложений по санкциям - меры, направленные на перекрытие доступа России к коммерческим доходам. В частности, речь идет о полном запрете на продажу на территории Евросоюза российских алмазов и ювелирных изделий с драгоценными камнями из сибирских месторождений. По мнению ЕС, это может сократить доходы РФ на 4,5 млрд евро в год.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотников.

Ожидается, что 12-й пакет санкций ЕС в отношении России может быть принят до конца текущего года.

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