Словакия против включения ядерного топлива в санкции по РФ

Россия - единственный поставщик ядерного топлива в Словакию. Братислава готова поддержать программу финансовой помощи ЕС Украине в объеме 50млрд евро на четыре года.

Словакия против ввода ограничений на поставки ядерного топлива из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС, готовящегося в связи с продолжающейся войной РФ против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Юрай Бланар в субботу, 18 ноября, в ток-шоу Sobotné dialógy на телеканале RTVS. Пока Россия является для Словакии единственным поставщиком ядерного топлива.

Как напоминает газета "Коммерсант", в настоящее время операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В "Росатоме" заявили, что снижение объемов поставок может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию, пишут в издании.

Как сказал Юрай Бланар, Братислава не будет блокировать 12-й пакет санкций ЕС, если в нем не будет ограничений по поставкам ядерного топлива из России. В то же время дипломат выразил сомнение в эффективности антивоенных санкций Запада. "Россию не остановили 11 пакетов санкций, а экономика ЕС движется по направлению к рецессии", - напомнил он, добавив, что в Словакии вследствие санкций повысились цены на продукты питания и топливо.

Глава МИД Словакии о помощи Украине

Что касается помощи Украине, то Бланар заверил, что его партия "Направление - социальная демократия", ставшая после недавних парламентских выборов крупнейшей силой в правящей коалиции, исполнит предвыборное обещание свернуть военную помощь Киеву. Однако Словакия будет поддерживать Украину и дальше невоенным путем, добавил дипломат. В этой связи он упомянул предложение профинансировать для ВСУ две системы по разминированию "Божена-4", которые предполагается использовать в Херсонской области.

К тому же, его партия готова при определенных условиях поддержать программу финансовой помощи ЕС Украине на ближайшие четыре года в размере 50 млрд евро, заявил Бланар. "Партия "Направление - социальная демократия" готова к такой дискуссии, но только так, чтобы эти средства пошли на определенные цели, а не пропали в коррупционном пространстве этой страны (Украины. - Ред.)", - предупредил он.

Одним из условий для поддержки его партией программы финансовой помощи ЕС Украине глава МИД Словакии назвал отсутствие негативных последствий для словацких фермеров, которые страдают от конкуренции их товаров с дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины. В то же время Бланар потребовал, чтобы словацкие компании могли принять участие в работе по послевоенному восстановлению Украины.

12-й пакет санкций ЕС в отношении России

15 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией передал в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций в отношении России, принятых в связи с ее военным вторжением в Украину.

Сообщается, что ЕК предлагает дополнить существующие санкционные списки 120 новыми именами физлиц и названиями компаний, которые сыграли свою роль "в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины". Как указывается в пресс-релизе Европейской службы внешних связей, речь идет среди прочего о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

По данным The Guardian, в центре предложений по санкциям - меры, направленные на перекрытие доступа России к коммерческим доходам. В частности, речь идет о полном запрете на продажу на территории Евросоюза российских алмазов и ювелирных изделий с драгоценными камнями из сибирских месторождений. По мнению ЕС, это может сократить доходы РФ на 4,5 млрд евро в год.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотников.

Ожидается, что 12-й пакет санкций может быть принят до конца текущего года.

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