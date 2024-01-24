Как Брюссель хочет укрепить экономическую безопасность ЕС

Еврокомиссия в среду, 24 января, представила пакет мер по укреплению экономической безопасности Европейского Союза в условиях войны России против Украины и растущей геополитической напряженности в целом.

Предлагается принять меры в пяти сферах: усиление проверки иностранных инвестиций в ЕС, выявление рисков для безопасности, связанных с инвестициями ЕС в третьих странах, повышение эффективности контроля за экспортом товаров двойного назначения, повышение безопасности научных исследований в ЕС и усиление поддержки разработок технологий двойного назначения.

Усиление проверки иностранных инвестиций

При всей выгодности иностранных инвестиций, некоторые из них могут представлять риск для безопасности и общественного порядка в Евросоюзе, предупреждают в Еврокомиссии. Она предлагает согласовать общий механизм отбора иностранных инвесторов на уровне ЕС, определить сектор, в котором все страны возьмут на себя обязательство проверять зарубежные инвестиции, а также ввести проверки инвесторов в ЕС, контролируемых лицами из третьих стран. "Мы хотим сосредоточиться на более рискованных сделках, при этом расходуя меньше времени и ресурсов на сделки с пониженным риском", - пояснил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, представляя пакет мер.

Оценка рисков исходящих инвестиций

ЕС - один из крупнейших иностранных инвесторов в мире. При этом Еврокомиссия фиксирует растущую обеспокоенность по поводу исходящих инвестиций в определенные передовые технологии. Речь идет о разработках, которые могут усилить военный и разведывательный потенциал субъектов, способных использовать их против Евросоюза или для подрыва международной безопасности.

Валдис Домбровскис Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Проблема в том, указывают в Брюсселе, что сейчас исходящие инвестиции не отслеживаются и не контролируются ни на уровне ЕС, ни на уровне его стран. Поэтому предлагается провести анализ инвестиций в третьи страны, чтобы оценить потенциальные риски. "Первым шагом станет создание базы данных, что является серьезной задачей. Мы бы предложили сосредоточиться на узком списке чувствительных технологий, таких как искусственный интеллект, новейшие полупроводники, квантовые и биотехнологии", - пояснил Домбровскис.

Анализ включает консультации с заинтересованными сторонами, годичный мониторинг и оценку исходящих инвестиций на национальном уровне, по результатам которых будет подготовлен совместный отчет. На его основании Евросоюз решит, нужно ли принимать дополнительные меры и если да, то какие.

Эффективный контроль за экспортом товаров двойного назначения

Сложный геополитический контекст и конкретно война России против Украины требуют единого подхода к экспорту товаров как гражданского, так и оборонного назначения на уровне ЕС, заявили в Еврокомиссии. Среди таких товаров - передовая электроника, ядохимикаты, ядерные и ракетные технологии. "Мы не хотим, чтобы они попали в плохие руки и в конечном счете подорвали безопасность ЕС или всего мира", - сказал Домбровскис. Еврокомиссия предлагает краткосрочные и среднесрочные меры при полном соблюдении правил на уровне ЕС и международном уровне. Домбровскис указал, что некоторые страны - в частности, Россия - блокируют международные решения в отношении новых товаров, подлежащих экспортному контролю: "Это создает лазейки, которые мы не можем себе позволить".

Поддержка разработок технологий с потенциалом двойного назначения

Многие ключевые для экономической безопасности и стратегической автономии ЕС технологии имеют двойное назначение, поэтому Еврокомиссия предлагает усилить поддержку научных исследований в этой сфере. Она проанализировала существующие программы их финансирования Евросоюзом в новых геополитических условиях и оценила их адекватность. Теперь государственные органы, гражданское общество, промышленность и научные круги могут высказать свое мнение в ходе открытых публичных консультаций, чтобы определить дальнейшие шаги Еврокомиссии в этом направлении.

Повышение безопасности научных исследований в ЕС

В ненышней геополитической ситуации открытость и безграничное сотрудничество в области исследований и инноваций могут стать уязвимым местом, убеждены в Брюсселе: результаты такого сотрудничества могут быть использованы в третьих странах в военных целях или в нарушение фундаментальных ценностей. Кроме того, есть риск, что вузы и исследовательские институты могут попасть под влияние авторитарных государств.

При этом уровень осведомленности об этих рисках в странах ЕС разный. Еврокомиссия предлагает общий подход к международному научному сотрудничеству по принципу "открыто настолько, насколько возможно, закрыто настолько, насколько необходимо".

Первый шаг к экономической безопасности

20 июня 2023 года Еврокомиссия и Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности представили Европейскую стратегию экономической безопасности. Ее цель - оценить и устранить риски, сохраняя за ЕС статус одного из самых открытых и привлекательных мест для бизнеса и инвестиций. Области, в которых необходимо оценить риски для экономической безопасности, - это цепочки поставок, включая энергетику, физическая и кибербезопасность критической инфраструктуры, технологическая безопасность и утечка технологий, а также использование экономических зависимостей в качестве оружия.

В целом подход Евросоюза к экономической безопасности предусматривает повышение своей конкурентоспособности, защиту от рисков и партнерство с максимально широким кругом стран для продвижения общих интересов экономической безопасности.

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