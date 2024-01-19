Страны ЕС начали обсуждение 13-го пакета санкций против РФ

Принять новые санкции к годовщине вторжения РФ в Украину будет непросто из-за сложных переговоров, пишет Bloomberg.

Страны Евросоюза начали обсуждать новый пакет санкций в отношении России за вторжение в Украину, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 19 января.

13-й по счету пакет санкций планируется принять ко второй годовщине начала войны - 24 февраля. Очередные ограничения, как ожидается, будут состоять из новых списков физических и юридических лиц, новых торговых ограничений и дополнительных мер по борьбе с обходом санкций, как через компании в ЕС, так и в третьих странах, пишет Bloomberg.

Санкции обсуждались на этой неделе в ходе встречи послов ЕС. Достичь соглашения к 24 февраля будет непросто, поскольку утверждение прошлого пакета потребовало нескольких недель переговоров, подчеркивает Bloomberg.

Обсуждение нового фонда для помощи Украине

Кроме того, в ЕС продолжается обсуждение планов создать новый фонд вместо нынешнего Европейского фонда мира (EPF) для военной поддержки Украины, чтобы облегчить финансирование поставок, пишет Bloomberg.

В рамках EPF государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они отправляют Украине. Фонд несколько раз расширялся, но решения о выделении и расходовании средств требуют единогласной поддержки со стороны стран ЕС, что позволило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наложить вето на помощь Украине, напоминает Bloomberg.

Кроме того, некоторые страны, включая Германию, указали, что EPF в его нынешнем формате становится менее эффективным, поскольку все больше поставок будет осуществляться за счет вновь закупаемого оружия, а не из существующих запасов. Никаких конкретных договоренностей пока не достигнуто.

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