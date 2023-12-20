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СМИ: Экспорт в РФ товаров двойного назначения продолжается

Виталий Кропман
20 декабря 2023 г.

Компании из 11 стран мира поставляют в Россию оборудование и товары двойного назначения, используемые предприятиями российского военно-промышленного комплекса для производства вооружений.

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Танк Т-14 "Армата" на параде
В производстве танков Т-14 "Армата" применяется оборудование, поставляемого из стран ЕвропыФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance/dpa

Компании из 11 стран, несмотря на санкции, введеные из-за агрессивной войны России против Украины, экспортируют в РФ оборудование и товары двойного назначения, необходимые для производства танков и другого вооружения. Об этом говорится в опубликованном в среду, 20 декабря, расследовании издания The Insider.

В списке три компании из ФРГ

В частности, в нем упоминается расположенная в немецком Ольсбахе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) инструментальная компания WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH, имеющая дочерние предприятия в США и Китае.  Фирма с 40-летней историей поставляет детали для токарных станков, работающих на российских оборонных предприятиях.

Еще одна немецкая фирма, засветившаяся в расследовании, - Oxapa GmbH из Йены (федеральная землю Тюрингия). В ноябре 2022 года компания поставила заготовки из оптически обработанного стекла предприятию "Макрооптика" из Рязани - одному из ведущих российских производителей оптико-механических систем для авиационной и военной техники, сотрудничающему со структурами "Ростеха", а также ФСБ, Минобороны. Владельцами Oxapa GmbH значатся Владислав и Андрей Матусевичи, возможно выходцы из Беларуси.

Третья указанная в расследовании немецкая компания - Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg из небольшого городка Хельмбрехтс в Баварии поставляет части для сборки силовых полупроводниковых приборов орловской фирме "Протон-Электротекс", аффилированной с АО "Протон" - крупным производителем оптоэлектроники в России, партнерами которого являются основные концерны российского ВПК. 8 декабря 2023 года гендиректор "Протона" Вячеслав Меньшов получил медальь "За помощь в специальной военной операции". 

Поставщики по всему свету

Как удалось выяснить журналистам The Insider, товары двойного назначения поставляют в Россию также компании из Австрии, Италии, Латвии, Литвы, Сербии, США, Финляндии, Южной Кореи, Эстонии и Японии.

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