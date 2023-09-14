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В Гамбурге судят бизнесмена за нарушение санкций против РФ

Сергей Гуща
14 сентября 2023 г.

Обвиняемый собирался отправить в РФ холодильные установки, предназначенные для оснащения военных кораблей. Не получив разрешения на экспорт, он попытался приобрести их, заказав через индийскую фирму.

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Земельный суд Гамбурга
Земельный суд Гамбурга Фото: xim.gs/dpa/picture alliance

В земельном суде в Гамбурге в среду, 13 сентября, начался судебный процесс по делу бизнесмена, обвиняемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Как утверждает прокуратура, посудимый пытался экспортировать в Россию без разрешения холодильные установки, которые подпадают под санкции Европейского Союза, введенные против РФ.

Занимая должность директора фирмы, мужчина в 2020 году заключил с российской верфью договор о поставке десяти водоохладительных агрегатов и двух провизионных холодильных установок на сумму 5,5 млн евро. Они предназначались для оснащения двух фрегатов, строящихся в России для военно-морского флота Индии.

Обвиняемый заказал эти установки в Германии и обратился в Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю за экспортной лицензией. После того как управление отказало ему в лицензии, мужчина заказал эти установки через индийскую дочернюю фирму своего поставщика, чтобы из Индии отправить их в Россию.

Как утверждает сторона обвинения, бизнесмену было известно, что эта сделка подпадает под санкции Евросоюза, введенные против России. После российской аннексии Крыма в 2014 году ЕС запретил поставлять в РФ товары двойного назначения,которые могут быть использованы как в гражданской, так и в военной сфере.

На заседании суда в среду было зачитано обвинение. Процесс предположительно продлится до середины декабря.

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