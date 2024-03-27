Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука

По информации спецслужб Чехии, Медведчук стоит за операциями по распространению влияния РФ в Европе через СМИ и политиков.

Правительство Чехии ввело санкции против бывшего лидера пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте чешского МИД в среду, 27 марта.

Как утверждают власти Чехии в обосновании санкций, Медведчук "руководит операцией российского влияния в Чешской Республике из Российской Федерации" с целью "нарушения территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины".

Для проведения своих "операций" Медведчук использует новостной портал Voice of Europe, где работает Артем Марчевский. Марчевский и портал также внесены в санкционный список Чехии, сообщается на сайте.

Российские деньги для политиков ЕС

В санкционном списке утверждается, что Медведчук использовал Voice of Europe и Марчевского "во многих странах-членах ЕС для финансирования сотрудничества с журналистами и для скрытой финансовой поддержки отдельных кандидатов на выборах в Европейский парламент с целью поддержки внешнеполитических интересов Российской Федерации".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что решение о введении санкций было основано на информации чешской службы безопасности и информации (BIS), которая раскрыла деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии.

По информации газеты Denik N и журнала Der Spiegel, связанный с Медведчуком сайт публиковал призывы политиков прекратить помощь Украине. Некоторым из них за это платили суммы, в отдельных случаях покрывающие расходы на их предвыборную кампанию на европейских выборах в июне. Как утверждает Der Spiegel, деньги передавались наличными при личных встречах в Праге, либо с помощью криптовалюты. Выплаты получали политики из Германии, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши.

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