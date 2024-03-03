WSJ: Спецслужбы РФ в мобилизацию пополнили сети за рубежом

За время войны РФ против Украины многие страны Запада выслали сотни российских дипломатов по обвинению в шпионаже, но спецслужбы РФ стали изобретательнее и часто используют иностранцев, пишет WSJ.

Эмиграция из России с целью избежать мобилизации позволила спецслужбам страны восстановить сеть агентов за рубежом. Об этом американское издание The Wall Street Journal (WSJ) пишет в воскресенье, 3 марта, ссылаясь на неназванных европейских официальных лиц. По их словам, агенты разведки под прикрытием присоединялись к людям, уезжающим из РФ в страны Европы, Центральной Азии и Закавказья.

С началом войны России против Украины многие западные государства выслали в сумме около 400 российских дипломатов по обвинениям в шпионаже, указывает газета. Однако спецслужбы РФ за это время стали более изобретательными, заявили WSJ представители американской и европейской разведок.

Границы между тремя основными разведывательными службами России - Федеральной службой безопасности, военной разведкой в лице Главного управления Генштаба ВС РФ и Службой внешней разведки - все больше размываются, указали собеседники издания. В частности, департамент военной контрразведки ФСБ после начала войны в Украине разросся и превратился в крупнейшее подразделение спецслужбы, считают аналитики по безопасности. Таким образом, становится труднее определить, кто именно несет ответственность за ту или иную операцию, пишет WSJ.

WSJ: Российская разведка использует иностранцев

Кроме того, спецслужбы РФ все чаще используют в своих операциях иностранных граждан, добавили собеседники издания. Так, в апреле 2023 года сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сбежал из-под домашнего ареста в Италии с помощью сербской преступной группировки и тем самым избежал экстрадиции в США. Усса-младшего держали под стражей по обвинению в нарушении санкций в отношении России.

В том же году британские правоохранительные органы арестовали пятерых болгар, обвиненных в шпионаже в пользу Москвы, среди прочего, за слежку за политическими эмигрантами из России в Лондоне. Суд над ними пройдет в октябре.

Следствие в Испании видит причастность Кремля к смерти пилота Кузьминова

Журналисты не обошли стороной убийство в Испании военного летчика Максима Кузьминова в середине февраля. В 2023 году пилот угнал в Украину вертолет Ми-8. Испанские власти пока не установили личность подозреваемого в преступлении. Следствие считает, что заказ на убийство Кузьминова исходил из Кремля, рассказал WSJ чиновник, причастный к расследованию.

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