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Процесс по делу о шпионаже в пользу России сотрудника BND

18 декабря 2023 г.

Конверты с сотнями тысяч евро, встречи на конспиративных квартирах в Москве - в Берлине идет процесс по делу о шпионаже в пользу России. Один из подсудимых - сотрудник немецкой разведки Карстен Л.

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Штаб-квартира BND в Берлине
Штаб-квартира BND в БерлинеФото: Jörg Carstensen/picture alliance

В Высшем суде Берлина 13 декабря 2023 года начался процесс по делу о шпионаже в пользу России. На скамье подсудимых - Карстен Л., полковник бундесвера, бывший начальник отдела собственной безопасности Федеральной разведывательной службы (BND) Германии, и Артур Э., живущий в ФРГ российский немец, уроженец Волгоградской области, предприниматель.

Как утверждает обвинение, Карстен Л., пользуясь своим служебным положением, распечатывал или фотографировал секретные материалы, выносил их из здания BND и передавал Артуру Э., который доставлял их в Москву. По данным прокуратуры, оба подсудимых за это получили от РФ свыше 800 тысяч евро, которые были переданы Артуру Э. в Москве сотрудниками ФСБ. В случае признания виновными обоим подсудимым грозит пожизненное заключение. Подробности - в досье DW.

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