Убийство Максима Кузьминова. Что известно испанской полиции

Пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов был убит в Испании неизвестными 13 февраля 2024 года. Эта информация появилась в испанских СМИ утром 19 февраля и лишь вечером была подтверждена Гражданской гвардией, ведущей расследование этого убийства. Задержку с информацией представитель органов дознания объяснил DW ''трудностями, связанными с изучением дела, в частности, с установлением личности убитого, проживавшего в стране с украинскими документами, выписанными на вымышленное лицо''.

Что известно о летчике Кузьминове

В сентябре 2023 года стало известно, что Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину из Курской области. Свой поступок он обосновал неприятием войны - нежеланием совершать военные преступления. Как позже утверждали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, его перелет был спланированной операцией, которая готовилась на протяжении нескольких месяцев.

По данным украинских СМИ, Кузьминов сам связался с разведкой страны и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на территорию Украины на малой высоте. За это он получил гарантии безопасности и обещание денежного вознаграждения. В свою очередь, российские государственные СМИ сообщали, что на борту, помимо летчика, находились штурман и боевой техник, которые были убиты.

Эксперт: Жестокое убийство совершили профессионалы

Мадридский эксперт-криминалист Пабло Коста, с которым побеседовал корреспондент DW, обратил внимание на ''крайне жестокий характер убийства'' россиянина. В него было выпущено от 6 до 12 пуль, а затем по трупу проехала машина, на которой убийцы скрылись с места преступления. По словам эксперта, это и обусловило первоначальную версию, выдвинутую Гражданской гвардией, о том, что причиной убийства могло стать сведение счетов со стороны неких особо опасных преступных группировок.

Коста напомнил, что инцидент произошел на восточном побережье Испании - в приморском городе Вильяхойоса, провинция Аликанте, где проживает много россиян и украинцев. Его тело было найдено у выезда из подземного гаража жилого комплекcа в микрорайоне ''Бухта''. Считается, что убийцы - их было двое - поджидали россиянина в гараже, где раздались первые выстрелы. Откуда Кузьминов пытался, но так и не смог, спастись бегством.

Российский вертолет МИ-8. Такой же вертолет Максим Кузьминов угнал из России в Украину Фото: Vitaly Timkiv/Sputnik/dpa/picture alliance

По мнению собеседника DW, убийство было совершено ''профессионалами''. Чтобы замести любые следы преступления, они сожгли автомобиль, использованный для бегства, в 20 километрах от Вильяхойосы - в поселке Кампельо. Автомобиль SUV белого цвета, по данным следствия, принадлежал Кузьминову. Кроме того, преступники, выслеживая свою жертву, тщательно избегали видео-камер на улицах Вильяхойосы и любых, даже визуальных, контактов с местным населением.

''Очевидно, сделать это было несложно'', продолжил эксперт, учитывая, что в жилом комплексе, где произошло убийство, было мало людей. Речь идет о квартирах, используемых владельцами лишь для отдыха в летнее время. Один из немногих жильцов рассказал следствию, что ничего не знает о соседе-россиянине. Он видел его лишь несколько раз в дни, предшествующие убийству, и полагал, что речь идет о рабочем, занимающимся ремонтом квартир комплекса.

Жертва убийства - "человек тихий и неконфликтный"

Со своей стороны представитель следствия пояснил DW, что не располагает информацией о якобы неадекватном поведении Кузьминова в Испании. Наоборот, он рассматривается как ''человек тихий и неконфликтный''. О том, что летчик якобы был скандалистом, злоупотреблял наркотиками и алкоголем, приставал к соседям-испанцам с описанием подробностей своего дезертирства, сообщали в последние дни некоторые прокремлевские издания. Испанцы также не обнаружили каких-либо следов украинских спецслужб, якобы причастных, по мнению тех же изданий, к гибели россиянина. Известно лишь, что Киев предлагал Кузьминову остаться в Украине, где, как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, он ''точно был бы защищен''.

В свою очередь криминалист Пабло Коста выразил сожаление, что Кузьминов, прибыв в Испанию, не обратился за политическим убежищем и за помощью к правоохранительным органам страны, способным обеспечить его безопасность. Это не только помогло убийцам расправиться со своей жертвой, но и затрудняет ход следствия, считает Пабло Коста. Что касается выписанного на чужую фамилию и имя украинского паспорта, который был у россиянина, то он, по мнению эксперта, вероятнее всего, был выдан украинскими властями по просьбе самого Кузьминова.

Реакции в Испании: "Акт государственного терроризма"

Убийство российского летчика, о котором сообщили практически все испанские издания, вызвало отрицательную реакцию общественности. Судя по откликам нескольких опрошенных DW политологов, по высказываниям испанцев в социальных сетях и в комментариях к информации в СМИ, здесь мало кто сомневается, что за убийством стоят российские спецслужбы. Так, профессор-политолог Алехандро Гомес считает, что ликвидация Кузьминова может быть охарактеризована как ''акт государственного терроризма'' и что если ''причастность российских спецслужб будет доказана, то это может печально сказаться на дальнейших испано-российских отношениях''. Политолог также напомнил, что подобные ликвидации или попытки расправы с россиянами, объявленными ''врагами'', неоднократно имели место в последние годы как в самой России, так и за ее пределами.

Угрозы в адрес Кузьминова

Версию многих испанцев о том, что Кузьминова устранили именно российские спецслужбы, подкрепляют ссылки местных СМИ на угрозы в адрес летчика, звучавшие в России. В октябре 2023 года на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, посвященный Кузьминову, где люди, представившиеся бойцами спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) рассказали, что он "не доживет до суда". Упоминаются в СМИ и высказывания в адрес Кузьминова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина: ''Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление''.

Вызвала тревогу гибель Кузьминова и у представителей российской диаспоры, получивших политическое убежище в Испании в качестве лиц, преследуемых на родине. Так, газета Español опубликовала интервью с Никитой Чибриным, отказавшимся еще в 2022 году участвововать в войне против Украины и дезертировавшим из российской армии. Чибрин, который трудится в одном из ресторанов на атлантическом побережье Испании, рассказал изданию, что опасается за свою жизнь, несмотря на то, что находится под защитой испанских властей.

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