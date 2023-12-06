Новая жизнь в Кыргызстане. Что рассказывают россияне

Как живется релокантам, которые уехали из России в Кыргызстан, и находятся здесь больше года. Истории нескольких из них в материале DW.

Кыргызстан - одна из стран, куда релоканты из России приехали для временного либо постоянного проживания. Многие из них решились на переезд после объявления мобилизации в РФ в сентябре 2022 года. По данным Министерства цифрового развития КР, в период с 15 сентября по 31 декабря 2022 года регистрацию в Кыргызстане прошли 92 988 россиян, а с января по октябрь нынешнего года граждане РФ были зарегистрированы 247 743 раза, включая продление предыдущих регистраций. При этом министерство сообщило DW, что в этих данных содержится также информация и о студентах из России, обучающихся в вузах КР, гражданах Кыргызстана, имеющих второе - российское гражданство, российских туристах и работниках, пребывающих здесь более 30 дней. Как живется релокантам из РФ, которые остались в Кыргызстане и находятся тут уже год и больше?

Андрей: "Пока буду работать в Кыргызстане"

Андрей, научный сотрудник, специалист в области орнитологии и териологии, приехал в Кыргызстан с Дальнего Востока год назад. Рассказывает, что решил уехать из-за мобилизации, планировал побыть в горной стране три месяца, а потом поехать дальше - к родственникам в Австралию. "Когда смотрел, куда эмигрировать, Кыргызстан был по соотношению "цена-качество" более-менее оптимальным", - рассказывает он в беседе с DW.

Но все пошло не по плану. У родственников Андрея не получилось помочь ему с переездом, и он задержался в Кыргызстане. По его словам, сейчас он официально работает в четырех разных организациях - в двух государственных институтах и двух проектах. Андрей говорит, что, несмотря на занятость сразу в нескольких местах, зарплата небольшая, поэтому пока он не может перевезти сюда семью. В общей сложности Андрей получает 40 тысяч сомов (около 410 евро) в месяц.

Самое сложное для него - жить вдали от семьи. Андрей раздумывает сейчас сразу над тремя вариантами развития событий. Вариант первый - оставаться в Кыргызстане и помогать семье теми небольшими средствами, которые он зарабатывает. По подсчетам Андрея, для того, чтобы переехать с семьей из четырех человек из России в Кыргызстан, нужно около 40 тысяч долларов (около 37 тысяч евро) на первый год. Он рассуждает, что, конечно, можно продать то имущество, которое есть на родине, и привезти семью сюда, но опасается: "Ты здесь не гражданин, поменяют законы, и потеряешь свое последнее имущество, в которое вложился".

Второй вариант - вернуться домой. Но Андрей сознается, что не хочет этого делать: "Я уехал от всего этого трэша, что там творится. И понимаю, что это все равно будет только усиливаться". К тому же, по его мнению, в связи с тем, что Россия сейчас - самая "санкционированная страна в мире", сужается и окно возможностей для него, как специалиста: "Уменьшается количество международных организаций, Всемирный фонд дикой природы фактически прекратил свое существование в России. Также снижается наша надобность как экологов и биологов для российских энергетических компаний".

В качестве третьего варианта Андрей рассматривает переезд в дальнее зарубежье - либо в Европу, либо в Америку. Правда, замечает, что и здесь есть определенные трудности: "Если ехать куда-то за рубеж, я точно понимаю, что еще года два я на нормальный уровень зарплаты точно не выйду". Еще один немаловажный факт - то, что из Европы в Россию присылать деньги семье довольно сложно. Андрей признается, что склоняется больше к тому, что пока будет работать в Кыргызстане - участвовать в тех проектах, которые есть, копить деньги и подавать документы на визы.

Никита: "Я не думаю, что я навсегда здесь…"

По той же причине, что и Андрей, покинул Россию в октябре 2022 года музыкант Никита. Говорит, что остановил свой выбор на Кыргызстане, так как, во-первых, его университетский друг родом из Бишкека. Во-вторых, еще во времена Советского Союза бабушка музыканта приезжала в эти края для участия в походе на Иссык-Куль. "Я уже понимал, что это какая-то не абсолютно неизведанная земля", - вспоминает Никита.

В-третьих, значительную роль сыграла финансовая сторона. По словам собеседника, именно она стала решающим фактором: "С тем уровнем достатка, который ты имеешь, с одной стороны, можешь приехать и сразу не просадить эти деньги. И, с другой стороны, можешь, вероятнее всего, обмениваться переводами и даже какими-то посылками, потому что в моем случае это важно. Я не взял с собой никакие инструменты".

Никита играет на барабанах. В Бишкеке он уже год преподает в частной музыкальной школе, а также выступает в ансамбле барабанщиков. Признает, что работа стала основным якорем и смыслом пребывания здесь. "Для людей из творческой сферы очень непросто зацепиться за рубежом. Я знаю огромное количество людей, которые уехали в страны, с точки зрения творческих профессий, чуть более благополучные. Я имею в виду Евросоюз. При этом они, куда более заслуженные, чем я, и сидят там долгое время без работы", - размышляет Никита.

В Кыргызстане у музыканта получилось достичь одну из своих амбициозных целей: он начал зарабатывать здесь как барабанщик, выступающий на сцене. Несмотря на это, Никита говорит, что не связывает себя с какой-либо страной и местом: "Я не думаю, что я навсегда здесь, так же, как я не думаю, что навсегда покинул Россию. Но я чувствую, что все эти сроки увеличились: и мое пребывание здесь, и сколько я еще не вернусь в Россию". Сейчас Никита старается развиваться как профессионал на случай, если его навыки окажутся востребованными или подходящими для какой-то другой страны, где будет возможность получать больше.

Дарья: "Хватает на еду, аренду и чуть-чуть остается"

В отличие от Никиты у топиарного мастера Дарьи долгосрочные планы в Кыргызстане. Дарья с мужем приехала сюда из Самары на собственном автомобиле в сентябре 2022 года. Первоначальная цель была туризм: муж Дарьи родом из Иссык-Кульской области, и они давно хотели посетить его историческую родину. Так получилось, что о мобилизации в России они узнали в дороге, когда проезжали Казахстан. А по приезду в Бишкек столкнулись с тем, что было довольно непросто найти жилье, так как уже начался ажиотаж.

Дарья планирует остаться в Кыргызстане надолго Фото: privat

По словам Дарьи, Кыргызстан их приятно удивил: люди, природа, горы. Но решение работать здесь они приняли не сразу, хотя возможности для своего бизнеса - стрижка растений - увидели еще осенью. "Мы решили поехать в Россию на новогодние праздники, всё взвесили и только после этого перебрались сюда", - поясняет Дарья. Говорит, что в Самаре они уже стали чувствовать трудности при развитии бизнеса, поскольку сократилось количество рекламных инструментов, в том числе из-за запрета на соцсеть Instagram. К тому же в связи с санкциями могли быть проблемы и с доставкой оборудования.

Идея предложить свои услуги на рынке Кыргызстана пришла к топиарным мастерам по воле случая. Так как они приехали на своей машине, на ней была наклейка с надписью: "Стрижка растений". Когда они остановились в одном из отелей на Иссык-Куле, его владелец заинтересовался их деятельностью и попросил подстричь деревья на территории. В итоге, ему понравилось, а Дарья с мужем подумали, что возможно такие услуги нужны и другим.

Сейчас семейная пара работает на патентной основе. В целом заказы есть - к ним обращаются как частные лица, так и крупные организации. Дарья делится, что из-за высоких цен на аренду жилья по факту то, что они зарабатывают, "хватает на еду, аренду и совсем чуть-чуть остается сверху". В следующем году Дарья и ее супруг планируют расширяться и запустить полноценный бизнес.

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