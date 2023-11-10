В Лондоне будут судить пятерых болгар за шпионаж в пользу РФ

Обвиняемые в шпионаже на Россию граждане Болгарии предстанут перед британским судом в октябре 2024 года. Это дело рассмотрят вместе с делом о подделке официальных документов.

Центральный уголовный суд Лондона начнет рассматривать по существу дело о шпионаже в пользу России со стороны пяти граждан Болгарии в октябре 2024 года. Об этом в пятницу, 10 ноября, пишут агентства Reuters и AFP со ссылкой на решение судьи.

Фигурантами дела являются 45-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова, 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Как сообщала ранее Королевская государственная прокуратура по уголовным делам, им инкриминируют "сговор с целью сбора информации, которая может быть прямо или косвенно полезна неприятелю для нанесения ущерба безопасности и интересам государства". Обвиняемые, по данным следствия, собирали эту информацию с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

Помимо работы на российские спецслужбы, Русева, Джамбазова и Иванову также обвиняют в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. Все фигуранты дела были задержаны британскими спецслужбами в феврале 2023 года.

Судья Джереми Бейкер постановил, что дело о шпионаже будут рассматривать одновременно с делом по обвинению в подделке официальных документов. Предполагается, что судебный процесс займет около четырех месяцев.

Британские СМИ об обвиняемых

По информации медиакомпании BBC, Орлин Русев проживает в Великобритании с 2009 года, он три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг, а затем владел компанией, связанной с перехватом электронных сообщений и сигналов. Кроме того, Русев утверждал, что работал советником в министерстве энергетики Болгарии.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова состоят в отношениях и живут в Великобритании около десяти лет, пишет BBC. Джамбазов работал шофером в больницах, а Иванова - лаборанткой в частной медицинской компании. Кроме того, пара руководила общественной организацией, помогающей болгарам в Великобритании.

Ваня Габерова, по данным издания Daily Mail, владеет салоном красоты Pretty Woman на западе Лондона, который открылся в 2019 году. Подробности биографии еще одного фигуранта этого дела, Ивана Стоянова, в СМИ не приводятся.

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