  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаВеликобритания

В Лондоне будут судить пятерых болгар за шпионаж в пользу РФ

Жан Рофе
10 ноября 2023 г.

Обвиняемые в шпионаже на Россию граждане Болгарии предстанут перед британским судом в октябре 2024 года. Это дело рассмотрят вместе с делом о подделке официальных документов.

https://p.dw.com/p/4Yg2z
Фигура правосудия на куполе здания Центрального уголовного суда Лондона
Фигура правосудия на куполе здания Центрального уголовного суда Лондона (фото из архива)Фото: Clara Molden/empics/picture alliance

Центральный уголовный суд Лондона начнет рассматривать по существу дело о шпионаже в пользу России со стороны пяти граждан Болгарии в октябре 2024 года. Об этом в пятницу, 10 ноября, пишут агентства Reuters и AFP со ссылкой на решение судьи.

Фигурантами дела являются 45-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова, 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Как сообщала ранее Королевская государственная прокуратура по уголовным делам, им инкриминируют "сговор с целью сбора информации, которая может быть прямо или косвенно полезна неприятелю для нанесения ущерба безопасности и интересам государства". Обвиняемые, по данным следствия, собирали эту информацию с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

Помимо  работы на российские спецслужбы, Русева, Джамбазова и Иванову также обвиняют в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. Все фигуранты дела были задержаны британскими спецслужбами в феврале 2023 года.

Судья Джереми Бейкер постановил, что дело о шпионаже будут рассматривать одновременно с делом по обвинению в подделке официальных документов. Предполагается, что судебный процесс займет около четырех месяцев.

Британские СМИ об обвиняемых

По информации медиакомпании BBC, Орлин Русев проживает в Великобритании с 2009 года, он три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг, а затем владел компанией, связанной с перехватом электронных сообщений и сигналов. Кроме того, Русев утверждал, что работал советником в министерстве энергетики Болгарии.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова состоят в отношениях и живут в Великобритании около десяти лет, пишет BBC. Джамбазов работал шофером в больницах, а Иванова - лаборанткой в частной медицинской компании. Кроме того, пара руководила общественной организацией, помогающей болгарам в Великобритании.

Ваня Габерова, по данным издания Daily Mail, владеет салоном красоты Pretty Woman на западе Лондона, который открылся в 2019 году. Подробности биографии еще одного фигуранта этого дела, Ивана Стоянова, в СМИ не приводятся.

Смотрите также:

В Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021)

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021)

О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
Политика31 мая 2021 г.01:48 мин.
external

Российские кибервойны и промышленный шпионаж в Германии (29.03.2021)

Российские кибервойны и промышленный шпионаж в Германии (29.03.2021)

Несколько депутатов бундестага стали мишенями кибератак - их частные почтовые ящики были взломаны. Эксперты подозревают, что за нападением стоят российские хакеры. В то же время немецкий таблоид Bild опубликовал статью о российском промышленном шпионаже в Германии.
Политика29 марта 2021 г.03:30 мин.