"Шпионаж в пользу РФ": в Британии подозревают трех болгар

Три гражданина Болгарии, проживавших в Великобритании - Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова - находятся под стражей в рамках расследования по делу о возможном шпионаже в пользу России, сообщила BBC.

Три гражданина Болгарии, проживавших в Великобритании - Орлин Русев (45), Бизер Джамбазов (41) и Катрин Иванова (31) - находятся под стражей в рамках расследования по делу о возможном шпионаже в пользу России. Им предъявлены обвинения в хранении удостоверяющих личность документов, с "неправомерным умыслом", причем предполагается, что обвиняемые знали, что документы поддельные. Об этом во вторник, 15 августа, сообщила медиакомпания BBC .

Среди изъятых следствием бумаг - паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Задержания произведены в феврале в соответствии с законом Великобритании о гостайне, в операции участвовали сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции, отвечающего за борьбу со шпионажем на национальном уровне.

Задержанные граждане Болгарии много лет провели в Великобритании

Все трое много лет провели в Великобритании, сменили несколько мест работы и проживания.

Так, Русев переехал в Великобританию в 2009 году. Джамбазов и Иванова в свою очередь прожили в стране около 10 лет, их бывшие соседи в Хэрроу считали, что они - семейная пара.

Ранее, в феврале, уроженца Шотландии и подданного Великобритании Дэвида Баллантайна Смита, который с 15 июня 2016 года работал охранником в британском посольстве в Берлине с доступом к закрытой информации и собирал секретные материалы для последующей передачи российской стороне, приговорили к 13 годам и двум месяцам тюрьмы.

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