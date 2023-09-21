Пять болгар обвинены в Великобритании в шпионаже на Россию

Пятерым гражданам Болгарии вменяют в вину сговор с целью сбора информации для нанесения ущерба безопасности и интересам государства. Британские СМИ в августе писали о задержании трех болгар по подозрению в шпионаже.

В Великобритании пятерым гражданам Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России. Фигурантам инкриминируют "сговор с целью сбора информации, которая может быть прямо или косвенно полезна неприятелю для нанесения ущерба безопасности и интересам государства", - говорится в сообщении британской Королевской прокурорской службы, обнародованном в четверг, 21 сентября.

В сообщении уточняется, что обвиняемые, как утверждает следствие, собирали эту информацию с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года. Фигурантами дела являются 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. В прокуратуре добавили, что в феврале Русеву, Джамбазову и Ивановой предъявили обвинения в подделке документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.

Ранее об уголовном преследовании этих лиц официально не сообщалось. В то же время медиакомпания BBC в августе сообщала о задержании Русева, Джамбазовой и Ивановой по делу о шпионаже в пользу РФ.

Британские СМИ об обвиняемых

По сведениям BBC News, Орлин Русев проживает в Великобритании с 2009 года, он владеет бизнесом, связанным с перехватом коммуникаций и электронных сигналов. Русев заявил, что работал советником в министерстве энергетики Болгарии.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова состоят в отношениях и живут в Великобритании около десяти лет. По данным BBC News, Джамбазов работал шофером в больницах, а Иванова - лаборанткой в частной медицинской компании. Кроме того, пара руководила общественной организацией, помогающей болгарам в Великобритании. Информации о двух оставшихся обвиняемых нет.

Все пять обвиняемых предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.

Смотрите также: