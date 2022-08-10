Немецкий шпион с любовью к России: В ФРГ судят экс-офицера бундесвера

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Отставного подполковника Ральфа Г. обвиняют в передаче военной разведке РФ данных о последствиях санкций Запада против Москвы и о резерве бундесвера. Денег он, по данным следствия, не получил.
Пожилой мужчина в очках с короткими седыми волосами и широкими усами и в старомодном пиджаке с двумя рядами пуговиц с любопытством разглядывал снимавших его журналистов. Самого его можно было принять за адвоката, а не подсудимого. Таким в четверг, 11 августа, предстал перед Высшим земельным судом в Дюссельдорфе Ральф Г. (Ralph G.), 65-летний подполковник бундесвера в запасе и предполагаемый российский агент.
Судебный процесс проходит с повышенными мерами безопасности - в зале, где обычно судят террористов. Но это, скорее, связано с размерами помещения и мерами защиты от коронавируса. На время расследования Ральф Г. не был помещен под стражу. Похоже, его не считают очень опасным шпионом.
Федеральная прокуратура, которая ведет дела о шпионаже, обвиняет Ральфа Г. в разведдеятельности в пользу России против Германии и США, ее страны-союзницы по НАТО. Как сказано в обвинении, Ральф Г. с октября 2014 по март 2020 года передавал ГРУ (в Германии используют старое название нынешнего ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. - Ред.) информацию и документы, полученные им как из открытых, так и из служебных источников. Как сообщил журналистами представитель прокуратуры Герд Кайзер (Gerd Kaiser), подсудимый контактировал "иногда лично, но чаще по электронной почте" с сотрудниками посольства РФ в Берлине. Следствие исходит из того, что эти сотрудники связаны с ГРУ.
Хотя Ральф Г. и бывал в России, завербован он, как считает прокуратура, был на родине. Как пишет онлайн-портал Der Spiegel со ссылкой на данные следствия, первый контакт подсудимого с офицером российских спецслужб состоялся в Бонне в начале 2014 года на "балу люфтваффе" - торжественном мероприятии с музыкой и танцами, куда был приглашен и представитель посольства РФ в Берлине.
Спустя некоторое время, как утверждает следствие, Ральф Г. начал информировать того и других офицеров российской разведки о том, что хорошо знал - о структурах бундесвера, которые занимаются резервистами и военно-гражданским сотрудничеством. Подсудимый был замначальника одной из таких региональных структур в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, их обычно задействуют в случае кризиса.
Кроме того, российские спецслужбы якобы получили от Ральфа Г. информацию о последствиях для экономики Германии западных санкций, введенных против РФ после аннексии Крыма в 2014 году, и о строившемся тогда газопроводе "Северный поток-2". Отставного подполковника также обвиняют в передаче личных данных (включая контакты) высокопоставленных лиц в бизнесе и в бундесвере, в том числе - одного бригадного генерала. Наконец, еще один пункт обвинения касается передачи информации о политике в сфере безопасности и обороны "США и их западных союзников".
По данным следствия, среди переданных ГРУ Ральфом Г. служебных документов был и рабочий вариант так называемой "белой книги бундесвера" за 2016 год - документа, в котором представлены основные направления немецкой политики в сфере безопасности. Позднее документ был опубликован, но с изменениями.
Самое ценное у любого шпиона - связи. Они у Ральфа Г. были сразу в двух ключевых интересующих российские спецслужбы сферах: военной и экономической. О его гражданской деятельности известно меньше, чем о связях с бундесвером. Ральф Г. женат, живет в пригороде Дюссельдорфа и, как писала пресса, работал менеджером по сбыту в международной компании. Он также был членом региональных экономических структур, например, Торгово-промышленной палаты.
За свои услуги подсудимый якобы не получал денег. Во всяком случае прокуратура не нашла этому подтверждений. Похоже, его главным мотивом были "симпатии" к России, как сказано в обвинении. По данным Der Spiegel, Ральф Г. среди прочего ездил в Россию, где посещал могилы погибших в ходе Первой мировой войны немецких и российских солдат.
В некоторых случаях, как установило следствие, Ральф Г. сам предлагал российским дипломатам информацию и пытался показать свою важность. Федеральная прокуратура полагает, что возможным "вознаграждением" были "приглашения на мероприятия российских правительственных органов" - Московскую конференцию по международной безопасности, которую устраивает Минобороны РФ. Перелет и проживание оплачивала российская сторона.
За последние несколько лет в Германии участились судебные процессы по обвинениям в шпионаже в пользу России. В Мюнхене судят россиянина за шпионаж в сфере ракетных исследований. Еще один подозреваемый якобы передал российским спецслужбам чертежи зданий бундестага.
По мнению наблюдателей, процесс в Дюссельдорфе важен не столько тем, какие секретные материалы Ральф Г. передал российской военной разведке, сколько тем, что это сделал отставной офицер бундесвера, причем уже после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.
Первое заседание в рамках рассмотрения дела по существу закончилось меньше чем за час. Подсудимый молчал и, по словам его адвоката, планирует высказаться позднее. Статья немецкого УК, в нарушении которой его обвиняют, предусматривает в качестве наказания денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, а в особо тяжелых случаях - до десяти.
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