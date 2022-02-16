В Мюнхене начинается процесс по делу ученого из РФ, обвиняемого в шпионаже

Германия - децентрализованная страна. Различные научные исследования проводятся здесь не только в немецкой столице. А, например, и в инновационном парке в баварском Аугсбурге. Массивный куб из стекла и бетона Института исследования материалов (MRM) возвышается на территории парка между Немецким центром авиации и космонавтики, а также зданиями Общества Фраунгофера и Института текстильной техники.

Над чем работают в MRM (основан факультетом математики, естественных наук и технологий Аугсбургского университета), в новое здание которого ученые вселились чуть более года назад, на сайте вуза написано в сдержанно официальной манере - исследования ведутся "в области химии материалов и разработки полимерных и керамических композиционных материалов, а также композитов гибридных материалов и вопросов, связанных с технологией производства". Проще говоря - здесь создаются материалы будущего, которые также интересны для космических полетов. И еще ими интересуются иностранные спецслужбы.

Вид на корпуса Университета Аугсбурга

По крайней мере в этом убеждена Федеральная прокуратура Германии. 27 января она предъявила бывшему сотруднику института Ильнуру Н. обвинение в "разведывательной агентурной деятельности". В четверг, 17 февраля, в Мюнхене начинается процесс по делу уроженца России, которого немецкие таблоиды называют "ракетным шпионом". Следствие уверено, что российская Служба внешней разведки (СВР) установила контакт с обвиняемым не позднее осени 2019 года. Он, по данным прокуратуры, изъявил готовность сотрудничать, после чего регулярно встречался со своим куратором - вплоть до ареста в середине июня 2021 года.

Задержание научного работника, иммунитет его куратора с дипппаспортом

Ильнур Н. гуляет по центру Аугсбурга со своим куратором во второй половине дня. Спецподразделение баварской уголовной полиции и сотрудники Ведомства по охране конституции задерживают Ильнура Н. Ведомство уже давно держало его в сфере своего внимания, следило за ним и прослушивало его телефон. На след ученого сотрудники немецкой контрразведки вышли, наблюдая за его офицером-куратором. Но последнего они должны отпустить - у того дипломатический паспорт, он аккредитован как сотрудник российского генконсульства в Мюнхене. И потому имеет дипломатический иммунитет. Позже МИД ФРГ высылает дипломата-шпиона.

Ведомство по охране конституции ФРГ давно держало Ильнура Н. в сфере своего внимания

Между тем профиль Ильнура Н. в LinkedIn все еще активен. На фото изображен молодой человек с короткими темными волосами и ухоженной бородой, одетый в синюю клетчатую ​​рубашку и куртку. В профиле указано, что Ильнур Н. четыре года проучился в Московском государственном техническом университете имени Баумана, а затем в 2014 году отправился в Аугсбург для получения степени магистра в области материаловедения.

По окончании учебы он остается в Аусбурге и с 2018 года работает научным сотрудником, пишет кандидатскую диссертацию. Сфера его научных интересов - материалы, способные выдерживать экстремальные колебания температуры. Федеральная прокуратура в своем обвинительном заключении позднее напишет: "По заданию куратора Ильнур Н. на многочисленных встречах передавал ему собранную информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники, в частности о различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane.

2500 евро: вознаграждение агента или компенсация расходов

По данным расследования, проведенного еженедельником Die Zeit, на банковский счет Ильнура Н. сразу после встреч с его куратором несколько раз переводились деньги - в общей сложности 2500 евро. Следствие уверено, что это было вознаграждение агента, которое также фигурирует в обвинительном заключении.

На счет Ильнура Н. сразу после встреч с его куратором было переведено в общей сложности 2500 евро

Адвокат Ильнура Н. рассказала Die Zeit версию происшедшего со слов обвиняемого: при второй встрече с ним работник российского генконсульства выдал себя за сотрудника крупного банка, интересующегося космическими полетами. И попросил у Ильнура Н. какие-то данные специсследований и научные переводы.

Однако тот хотел передать только общедоступную информацию. При этом собеседник стремился получить неопубликованную кандидатскую диссертацию Ильнура Н., но ученый ее не передал. В этой версии Ильнур Н. предстает человеком, который, ничего не подозревая, просто за небольшое вознаграждение оказал помощь дружелюбному земляку.

Три спецслужбы России, 400 000 сотрудников

Начинающийся в Мюнхене процесс по делу Ильнура Н. проливает свет на деятельность иностранных спецслужб в Германии. В последнем по времени отчете Ведомства по охране конституции отмечается: "Помимо шпионажа в отношении политиков и работников органов госуправления, инновационные компании и исследовательские институты также находятся в центре внимания промышленного шпионажа со стороны иностранных спецслужб".

В числе стран, в первую очередь занимающихся целенаправленной шпионской деятельностью в Германии, в ведомстве называют Россию, Китай, Иран и Турцию. Утверждается, что активность российских спецслужб в ФРГ уже много лет неизменно остается на высоком уровне. Возможностей для этого у них в любом случае предостаточно. По оценке Ведомства по охране конституции, число сотрудников трех спецслужб России - ГРУ, СВР и ФСБ - составляет примерно 400 тысяч человек.

В немецком ведомстве также высказались о методах, используемых российскими агентами. К ним, помимо прочего, относится "безобидное на вид поддержание контактов, так называемые поверхностные разговоры" для получения базовых знаний. Первоначально суд в Мюнхене зарезервировал двенадцать дней на слушания, чтобы выяснить, повелся ли Ильнур Н. на такое безобидное на вид поддержание контактов или же сознательно передавал секретные сведения. В случае признания виновным Ильнуру Н. грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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