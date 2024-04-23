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Сотрудник евродепутата от АдГ заподозрен в шпионаже на КНР

Сергей Ромашенко
23 апреля 2024 г.

Цянь Г. работает в команде депутата Европарламента из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра. По данным следствия, он предположительно следил за китайскими оппозиционерами.

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Китайский флаг перед посольством КНР в Берлине
Китайский флаг перед посольством КНР в БерлинеФото: picture-alliance/dpa/W. Rothermel

В Дрездене задержан сотрудник одного из членов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили во вторник, 23 апреля,  немецкие СМИ со ссылкой на источники. По их данным, подозреваемый - 43-летний Цянь Г. - работает в команде депутата Европарламента из АдГ Максимилиана Кра (Maximilian Krah). Цянь Г., должность которого на официальном сайте Кра указана как "аккредитованный ассистент", был задержан минувшей ночью сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам. Его подозревают в незаконной агентурной деятельности, в том числе в слежке за китайскими оппозиционерами и в передаче Пекину информации о работе германского парламента.

В свою очередь генеральный прокурор ФРГ заявил, что Цянь Г. является "сотрудником китайской спецслужбы" и что в январе нынешнего года передавал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте".

Представитель АдГ назвал сообщения о задержании Цяня Г. "весьма тревожными".

Возможный двойной агент

По сведениям немецких СМИ, Цянь Г. около десяти лет назад предлагал немецким властям свои услуги в качестве нештатного осведомителя, но те сотрудничать с ним отказались, поскольку сочли его ненадежным, а также возможным двойным агентом, работающим и на Китай.

После задержания накануне двух предполагаемых китайских шпионов в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге это уже вторая операция против китайского влияния в Германии за последние сутки. Дела Цяня Г. и двух других предполагаемых шпионов не связаны друг с другом.

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Цянь Г. как аккредитованный ассистент на сайте депутата Европарламента Максимилиана Кра

www.europarl.europa.eu