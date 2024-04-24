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Ассистент евродепутата от АдГ отправлен под арест

Сергей Куприков
24 апреля 2024 г.

Сотрудник депутата Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), задержанный по подозрению в шпионаже в пользу Китая, помещен в следственный изолятор.

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Камеры видеонаблюдения на мачте с флагами Германии и Китая
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу Китая ассистент депутата Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah) отправлен в следственный изолятор. Такое решение, как сообщила в среду, 24 апреля, пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ, вынес следственный судья.

По данным правоохранительных органов ФРГ, арестованный гражданин Германии Цзянь Г. передавал иностранной спецслужбе информацию из Европейского парламента. Сам Максимилиан Кра является членом комитета по международной торговле, а также подкомитетов по правам человека и безопасности и обороне, он входит в состав делегации по связям с США. Кроме того, Кра - ведущий кандидат от АдГ на предстоящих выборах в Европарламент.

Цзянь Г. был задержан в Дрездене 22 апреля сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам. В его жилье был проведен обыск. Генеральный прокурор ФРГ заявил, что Цзянь Г. является "сотрудником китайской спецслужбы" и что в январе нынешнего года он передавал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте". Кроме передачи служебной информации из Европарламента он по заданию разведслужбы занимался слежкой за китайскими оппозиционерами в Германии.

Максимилиан Кра заявил, что узнал об аресте своего сотрудника, который работал с ним с 2019 года, из СМИ. Дополнительной информацией он не располагал. "Шпионская деятельность в пользу иностранного государства является серьезным обвинением", - заявил Кра, указав, что сразу уволил Цзяня Г. Политик подчеркнул, что не несет персональную ответственность за случившееся и не будет в связи с этим инцидентом снимать свою кандидатуру с выборов в Европарламент.

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