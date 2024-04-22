В Германии предупреждают о росте угрозы терактов и нападений

На фоне продолжающихся международных кризисов в Германии отмечают повышенную угрозу терактов и рост антисемитизма. Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) в понедельник, 22 апреля, предупредило об обострении ситуации с безопасностью в стране в связи с эскалацией ближневосточного конфликта и действиями РФ, предположительно планирующей диверсии.

"Деструктивные силы внутри страны и за рубежом активно работают над дестабилизацией нашей демократии и нашего государства. При этом они используют все возможные средства: шпионаж и кибератаки, усиление влияния и дезинформацию, разрастание и саботаж, а также государственный терроризм", - заявил глава немецкой спецслужбы Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) на организованном его ведомством симпозиуме по влиянию международных кризисов на ситуацию с безопасностью.

По его словам, международные кризисы оказывают непосредственное воздействие на Германию. В настоящее время BfV имеет дело со столь большим числом инцидентов в различных сферах, как этого не наблюдалось "уже много лет, а, возможно, еще никогда ранее в истории ведомства", указал глава службы контрразведки.

Значительно возросла угроза диверсий со стороны государств

Спецслужба расценивает как "значительно возросший" риск диверсий со стороны иностранных государств. По словам Хальденванга, Россия может совершить акты саботажа в Германии в качестве реакции на ход ее войны против Украины.

Он не исключил, что в преддверии выборов в Европарламент и региональных выборов в некоторых федеральных землях Германии Россия попытается оказать влияние на результаты голосований. При этом она стремится расколоть общество и укрепить силы на правом фланге. Глава BfV сослался на задержание на прошлой неделе двух немцев российского происхождения, которые подозреваются в поиске потенциальных целей для проведения диверсий против немецкой поддержки Украины.

В Баварии задержаны подозреваемые в подготовке диверсий

Полиция города Байройт 17 апреля задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Задержанные лица шпионили за военными объектами США на территории ФРГ и готовили атаку на транспортные пути, использующиеся в военных целях, отмечают журнал Der Spiegel и общественно-правовая медиакомпания ARD. По оценке генерального прокурора ФРГ, фигуранты дела, в частности, стремились "подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине".

На следующий день посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. Дипломату было ясно сказано, что подобных действий следует избегать, указал представитель ведомства. В свою очередь российская сторона заявила о "провокации", нацеленной на разрушение отношений двух стран, а также дала понять, что "любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий".