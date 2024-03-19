Экс-солдату бундесвера предъявили обвинения в шпионаже на РФ

По данным прокуратуры, бывший сотрудник ведомства закупок бундесвера по собственной инициативе обратился в посольство РФ в Берлине и консульство в Бонне и передал секретную информацию. Он был задержан летом 2023 года.

В Германии предъявили обвинения в шпионаже на РФ бывшему военнослужащему бундесвера Томасу Х. (Thomas H.), задержанному летом 2023 года и находящемуся под стражей. Он обвиняется в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера в Кобленце, заявила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ во вторник, 19 марта.

По данным ведомства, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб. Конкретно бывший солдат обвиняется в шпионаже и нарушении служебной тайны. Высший земельный суд в Дюссельдорфе примет решение об открытии судебного производства.

Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера, в котором работал Х., ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для вооруженных сил Германии. После начала войны РФ против Украины и принятых на этом фоне мер по модернизации бундесвера задачи ведомства, насчитывающего около 12 тысяч сотрудников, стали еще более значительными, отмечает AFP.

Подозреваемый задержан в августе

В начале августа 2023 года Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании в Кобленце сотрудника одного из германских федеральных ведомств по подозрению в шпионаже в пользу России. Ордер на его арест выдала Федеральная судебная палата. В сообщении отмечается, что в квартире и на рабочем месте задержанного были проведены обыски.

Расследование в отношении Томаса Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности.

После ареста Томас Х. министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила об ужесточении проверок в госучреждениях, а Союз военнослужащих бундесвера призвал солдат к бдительности.

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