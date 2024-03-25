Спецслужбы ФРГ после теракта в РФ: У нас все под контролем

В отличие от Франции, где вскоре после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" был объявлен наивысший уровень террористической угрозы, в Германии к такой мере прибегать не стали. Как пояснил на правительственной пресс-конференции в понедельник, 25 марта, Корнелиус Функе (Cornelius Funke) из германского МВД, в ФРГ вообще нет никакой специальной цифровой или цветной шкалы для определения уровня террористической угрозы.

"После теракта в Москве, - заявил он, - немецкие спецслужбы не изменили своей оценки уровня террористической опасности в стране, она и до этого была очень высокой".

Глава МВД Германии: "Угрозы приобрели новое качество"

Функе имеет в виду период после 7 октября прошлого года, когда ХАМАС совершил террористическое нападение на мирных жителей Израиля, а израильская армия в ответ начала боевую операцию в секторе Газа. С тех пор исламистская сцена постоянно находится в фокусе особого внимания Федеральных ведомств уголовной полиции и по защите конституции, а также земельных правоохранительных органов.

И про отделение террористической организации "Исламское государство", называющее себя "Исламским государством провинции Хорасан" (ИГ-Х, оно же "Вилаят Хорасан"), в Германии тоже хорошо осведомлены. По оценке МВД Германии, эта группировка является в настоящее время самым агрессивным производным от "ИГ". Не далее, как во вторник на прошлой неделе в тюрингской Гере были арестованы два афганца, которых подозревают в подготовке теракта в Швеции. Семь человек из этой же группировки были задержаны летом прошлого года, еще несколько человек на рубеже 2023 и 2024 годов. Они предположительно готовили теракт в Кёльнском соборе.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявила, что "от ИГ-Х в настоящее время исходит в Германии самая большая исламистская угроза". И эта угроза не единственная - она исходит и от окрепших немецких правых экстремистов, и гибридной войны, которую ведет против Германии Путин. "Одно можно сказать наверняка, - констатирует Фезер. - Угрозы приобрели новое качество".

Способно ли немецкое государство вести борьбу одновременно со столькими противниками, спросили министра. "Мы отслеживаем все угрозы, - заверила Фезер. - Мы достигли больших успехов в расследовании экстремизма… Мы предотвратили правоэкстремистские преступления и разгромили большую террористическую сеть рейхсбюргеров. Мы увеличили штатное расписание спецслужб и перестроили нашу систему нейтрализации гибридных угроз, кибератак и шпионажа".

Две причины роста исламистского терроризма

Немецкий исследователь проблем терроризма Петер Нойман (Peter Neumann) также считает угрозу терактов в Германии весьма высокой, причем, по двум причинам.

Профессор Петер Нойман Фото: Srecko Matic/DW

"Во-первых, после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и ответных действий израильской армии произошла колоссальная мобилизация исламистов и джихадистов по всей Западной Европе, в одной только Германии были предотвращены три или четыре теракта, - указывает Нойман. - А теперь добавляется ко всему прочему еще и этот афганский филиал ИГ, который действует в Центральной Азии очень амбициозно и агрессивно, пытается совершать теракты в немусульманских странах, в том числе и в Западной Европе, не только в России. То есть наибольшая угроза исходит в Германии сейчас с этой исламистской, джихадистской стороны".

По данным Европола, продолжал эксперт, за весь 2022 год во всей Западной Европе было шесть попыток джихадистов совершить теракты. А начиная с 7 октября прошлого года таких попыток было уже 8, то есть за эти несколько месяцев было больше, чем за весь 2022 год.

Важность обмена информацией между спецслужбами

И это, по словам Петера Ноймана, не только везение, но и результат сотрудничества, обмена информацией между спецслужбами, причем не только дружественных, но и враждующих друг с другом стран.

"По крайней мере на Западе придерживаются такой точки зрения, что и государства, с которыми у нас нет дружественных отношений, следует оберегать от такого рода терактов, - пояснил Нойман. - В США есть даже закон, обязывающий делать предупреждения - не обязательно из любви к таким странам, а чтобы не ставить под угрозу жизнь американцев, находящихся в них. И, кстати, изначально предупреждение о террористической угрозе было размещено на сайте американского посольства в Москве".

Нойман с трудом может представить себе размах скандала, который разразился бы, допустим, в Германии, если бы здесь произошел такой теракт, а за пять дней до него канцлер бы, как это сделал Владимир Путин с ориентировкой ЦРУ, отмахнулся от предупреждения иностранной спецслужбы.

Тотальная скрытность - не гарантия безопасности

Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) также обратил внимание на информацию спецслужб западных стран, в частности американских, предупреждавших о возросшей угрозе исламистских терактов в разных государствах, в том числе в России.

Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт Фото: DW

"В Европе мы имеем дело с открытым обществом, здесь проходят многие массовые мероприятия. И я уверен, что нашим правоохранительным органам хватает работы держать все это под контролем, - говорит Хардт. - И не исключено, что в таком открытом обществе, как наше, где есть свободный обмен информацией в том числе и между спецслужбами стран Запада, стран ЕС с Америкой проще предотвращать такие теракты, чем в диктатуре, где хоть натянуты вожжи, но где тотальная скрытность мешает разумной профилактике такого рода преступлений".

Что же касается общей оценки террористической угрозы для Германии, то Хардт называет "латентной, но не чрезвычайно высокой, которая сопровождает нас на каждом шагу". 20 лет назад такой угрозы вообще не было. Но теперь, считает Хардт, "наши спецслужбы лучше подготовлены к отражению таких угроз, чем это было в прошлом, что достигается в первую очередь инфильтрацией таких групп и получением информации из самих этих кругов".

Как бы то ни было, но к предстоящему в Германии чемпионату Европы по футболу здесь будут очевидно приняты дополнительные меры, а именно, - за две недели до начала чемпионата и в течение недели после него на всех границах Германии будет, скорее всего, введен пограничный контроль. В настоящий момент такой контроль действует только на границах ФРГ с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией и является попыткой хоть как-то регулировать приток нелегальных мигрантов в страну.

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