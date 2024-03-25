Макрон: Ячейка ИГ готовила теракты во Франции

По словам Макрона, ячейка ИГ "Вилайат Хорасан" пыталась совершить несколько терактов во Франции. Публичных сообщений о предотвращенных терактах во Франции в последнее время не было.

Ячейка террористической группировки "Вилаят Хорасан", взявшая на себя ответственность за кровопролитное нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, ранее предприняла несколько попыток терактов во Франции, заявил президент республики Эммануэль Макрон. "За последние месяцы именно эта группа совершила несколько попыток на нашей территории", - заявил он на полях визита во Французскую Гвиану в понедельник, 25 марта.

Макрон при этом не привел каких-либо подробностей относительно того, когда и как были совершены эти попытки, а также сколько именно их было. Публичных сообщений о каких-либо предотвращенных терактах во Франции в последнее время тоже не было. Однако на следующий день после нападения на "Крокус" стало известно о повышении уровня террористической угрозы во Франции до максимального.

Французский президент предостерег от любой "инструментализации" или искажения случившегося в "Крокусе" и сообщил, что предложил России "расширенное сотрудничество" в борьбе с терроризмом с учетом информации, доступной французским спецслужбам. Отвечая на вопрос о том, будет ли он говорить с российским президентом напрямую, Макрон сказал, что контакты будут осуществляться вначале на "техническом и министерском" уровнях.

Группировка "Вилаят Хорасан"

Правительство ФРГ исходит из того, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершили боевики из афганского подразделения ИГ. Группировка "Вилаят Хорасан" уже неоднократно наносила удары за пределами Афганистана. Она давно находится под наблюдением со стороны западных и российских спецслужб. "От этой группировки сейчас исходит самая большая исламистская угроза и для Германии", - заявил глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Президент России Владимир Путин пока не комментировал заявление ИГ об ответственность за нападение в "Крокусе" и вместо этого связывал случившееся с Украиной. Правительство в Киеве отвергло любую причастность к теракту в "Крокусе".

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на "Крокус" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей. Опознаны 62 тела, для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Пострадавшими, согласно списку Минздрава, значатся 180 человек.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя. Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

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