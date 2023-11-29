Правоохранители в ФРГ заявили о повышенном риске терактов

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) сообщает о повышенном риске совершения террористических атак со стороны представителей радикальных исламистских группировок на территории ФРГ. В заявлении, опубликованном на сайте BfV в среду, 29 ноября, ведомство обосновывает возможные преступные действия исламистов эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, произошедшей после атаки на Израиль боевиков радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией.

По словам главы BfV Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang), угроза нападения исламистов уже давно наблюдается в ФРГ, но в связи с событиями в Израиле и секторе Газа, "пропалестинские деятели из самых разных экстремистских спектров публично распространяют антисемитизм, прочно укоренившийся в их идеях".

Это может затронуть "высокоэмоциональных людей", которые способны в одиночку и с помощью простых средств атаковать "мягкие" цели, указал Хальденванг. К таким целям среди прочего относятся различные учреждения и гражданское население. Чиновник упомянул инциденты, уже произошедшие в некоторых "соседних европейских странах" после событий 7 октября.

BfV отмечает, что опасность атак может исходить как от правых экстремистов, которые непоследовательно комментируют нападения ХАМАС на Израиль, представляя то антиизраильскую, то антипалестинскую позицию, так и от радикалов из левого лагеря, зачастую выражающих пропалестинские взгляды. Отмечается, что некоторые "левоэкстремистские структуры" заявляют о своей солидарности с недавно запрещенной в ФРГ организацией "Самидун".

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Вслед за BfV об опасности исламистских атак предупредила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Исламистские террористические организации, а также отдельные преступники-исламисты представляют собой значительную опасность, которая существует во все времена", - заявила она в беседе с информационным агентством Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам Фезер, немецкие власти в последние недели "предприняли последовательные действия против исламистской сцены", так как внимательно следят за меняющейся ситуацией и отслеживают угрозы. "Мы разрушаем исламистские структуры и прекращаем террористическую пропаганду, которая призвана вдохновлять и радикализировать преступников", - заявила министр.

В начале ноября исламисты в Эссене призвали к созданию халифата в ФРГ

После начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Германии прошла волна пропалестинских акций, среди которых были и те, где выражалась поддержка действиям ХАМАС. После этого ряд федеральных земель в Германии ввел запрет на проведение подобных демонстраций.

Тем не менее, полностью пропалестинские демонстрации в ФРГ не запрещены, хотя соблюдение закона при их организации ставится под сомнение. Так, в начале ноября в Эссене прошла демонстрация, заявку на проведение которой подало частное лицо, но реальным организатором, предположительно, оказалась группировка "Поколение ислам".

Во время шествия демонстрантов в колонне звучали выкрики "Аллах акбар", призывы к "глобальному джихаду", некоторые указывали вверх правым указательным пальцем - жест исламистов, а над головами развевались похожие на стяги ИГ черные знамена с арабской вязью. На плакатах виднелись призывы создать в Германии халифат. Полиция завела дело в отношении выступавшего на акции оратора по подозрению в разжигании межнациональной розни.

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