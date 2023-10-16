В Брюсселе введен наивысший уровень террористической угрозы

В Брюсселе введен наивысший уровень террористической опасности в ночь на вторник, 17 октября, после того как неизвестный преступник открыл стрельбу, убив двоих человек. Жертвами атаки стали подданные Швеции, подтвердил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в сообщении в сервисе микроблогов X (бывший Twitter).

Как заявил представитель бельгийской федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс, совершивший нападение преступник вдохновлялся террористической группировкой "Исламское государство". Ван Дуйс также призвал жителей города оставаться в домах, "пока угроза не ликвидирована". Преступнику удалось скрыться, ведутся его поиски.

Позже агентство Belga сообщило, что нападавшего удалось идентифицировать, не уточнив других данных. Власти ведут расследование с учетом "потенциально террористического мотива" стрельбы, жертвой которой стали шведские подданные.

Из-за трагических событий был прерван футбольный матч

Нападение произошло вскоре после 19.00 по местному времени на севере Брюсселя непосредственно перед началом квалификационного матча чемпионата Европы по футболу на стадионе имени короля Бодуэна, где должны были встретиться сборные Бельгии и Швеции. В результате матч был прерван при счете 1:1 после того, как стало известно о предполагаемом теракте и после консультаций с обеими командами и местными полицейскими властями, сообщили в УЕФА.

При этом болельщики, а также игроки футбольных команд и технический персонал были вынуждены задержаться на стадионе по соображениям безопасности, сообщает dpa. Место проведения игры находится в пяти километрах от места атаки.

Власти Швеции призывают к бдительности граждан страны, находящихся в Бельгии

Глава правительства Бельгии Александер Де Кроо выразил соболезнования родным и близким жертв нападения в Брюсселе. Он также отметил, что Бельгия и Швеция "ведут совместную борьбу с терроризмом".

Шведское правительство просит шведов, находящихся в Бельгии, проявлять бдительность и следовать указаниям бельгийских властей, заявил в свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Во Франции мужчина с ножом напал на школу

Ранее, 13 октября, в результате ножевой атаки во французском городе Аррас на севере страны был убит учитель, еще один учитель и охранник были ранены. Учащиеся не пострадали. Мужчина, ворвавшийся с ножом в лицей Гамбетта, выкрикивал "Аллах акбар".

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