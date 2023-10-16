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В центре Брюсселя застрелены двое шведов

Анатолий Арни
16 октября 2023 г.

Полиция Брюсселя ищет мужчину, открывшего стрельбу на улице. СМИ пишут, что это могло произойти по религиозным мотивам.

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Полиция на месте происшествия в Брюсселе
Полиция на месте происшествия в БрюсселеФото: Hatim Kaghat/Belga/dpa/picture alliance

Неизвестный открыл стрельбу на одной из улиц в центре Брюсселя вечером в понедельник, 16 октября. В результате происшествия погибли два гражданина Швеции и ранен еще один, сообщает агентство dpa. Нападавшего ищет полиция, ему удалось скрыться с места происшествия.

По неподтвержденным данным, неизвестный с автоматом Калашникова преследовал людей, якобы в футболках шведской сборной - в это время в Брюсселе проходил матч команд Швеции и Бельгии по футболу. Сообщается, что после известий о стрельбе матч был прерван.

При этом бельгийский новостной портал HLN и издание Mediavenir сообщили, что после атаки преступник опубликовал в социальных сетях ролик, в котором заявил, что является участником террористической группировки "Исламское государство", а свои действия мотивировал "местью за мусульман". На записях, предположительно сделанных на месте стрельбы, также слышны выкрики, которые СМИ транслируют как фразу "Аллах акбар".

В Брюсселе повышены меры безопасности

В Брюсселе при этом введены повышенные меры безопасности на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, произошедшей после атаки на Израиль боевиков движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе, США и Израиле террористической организацией. После стрельбы в бельгийской столице повышен уровень террористической угрозы, а премьер-министр страны Александер Де Кроо встретился с министром юстиции и главой МВД. Де Кроо выразил соболезнования родственникам погибших в результате "трусливого покушения".

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