В Париже в результате стрельбы погибли три человека

Вблизи курдского культурного центра в центральной части Парижа неизвестный мужчина застрелил из пистолета трех человек и еще трех ранил, сообщила прокуратура французской столицы в пятницу, 23 декабря. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. По словам одного из очевидцев, нападавший выбирал своими целями именно курдов.

Предполагаемый преступник - гражданин Франции в возрасте 69 лет - задержан, его оружие изъято. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Французские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что ранее он дважды совершал попытки убийства. Газета Le Parisien пишет, что в прошлом году он с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря нынешнего года он находился под наблюдением правоохранительных органов.

Прокуратура Парижа открыла расследование по факту умышленного убийства.

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