Стрелявший в аэропорту Кишинева оказался участником ОПГ

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина - гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, которого разыскивают в стране как члена организованной преступной группы, ранее похитившей человека. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает генпрокуратура Таджикистана.

По данным ведомства, вечером 23 июня на одной из улиц в Душанбе группа человек напала на первого зампредседателя АООТ "Ориенбанк" Шухрата Исматуллоева. Мужчину посадили в автомобиль, "применив физическую силу", после чего машина скрылась. МВД Таджикистана объявило награду в 30 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти похищенного, но по состоянию на 1 июля это не принесло результата.

Следствие установило, что "одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович", сообщает прокуратура - после совершения преступления он сбежал из страны в Турцию, откуда, предположительно, хотел добраться в ЕС через Молдову.

У преступника возникли проблемы на границе

Стрельба в аэропорту началась после того, как сотрудники паспортного контроля отказали мужчине во въезде в страну. Иностранца решили сопроводить в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, но он выхватил пистолет у полицейского и начал стрельбу.

В результате этого смертельные ранения получили два сотрудника пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, а также ранен один пассажир. Мужчина попытался забаррикадироваться в одном из помещений аэропорта с заложниками, но был ранен и задержан.

В связи с происшествием в международном аэропорту Кишинева был введен особый режим работы и усилены меры безопасности. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы лишь днем 1 июля.

В Молдову не впустили еще 10 пассажиров рейса

Ранее ряд местных СМИ сообщал, что мужчина мог бежать из РФ в попытке уклониться от призыва в армию, но данная информация не подтвердилась. При этом глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг наличие других гражданств у нападавшего. По его словам, нет и подтверждений того, что нападавший имел связи с военными или военизированными структурами. По первоначальной информации, задержанный также не находился в международном розыске.

В беседе с DW глава полиции Молдовы заявил, что пограничникам показался подозрительным бэкграунд иностранца, это и стало причиной для более пристальной проверки. Помимо него, еще 10 пассажирам рейса не разрешили въезд на территорию страны по разным причинам. Власти устанавливают были ли они связаны со стрелком.

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