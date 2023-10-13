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Во Франции мужчина с ножом напал на школу

Сергей Ромашенко
13 октября 2023 г.

В результате ножевой атаки в Аррасе убит учитель, еще два человека ранены. Злоумышленник выкрикивал "Аллах акбар".

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Полиция возле школы, где произошло нападение
Фото: Denis Charlet/AFP/Getty Images

Во Франции мужчина с ножом в пятницу, 13 октября, совершил нападение на школу в городе Аррас в северной части страны. В результате погиб учитель, еще один учитель и охранник были ранены. Учащиеся не пострадали.

Мужчина, ворвавшийся с ножом в лицей Гамбетта, выкрикивал "Аллах акбар".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в своем микроблоге на платформе X, что полиция провела операцию, и нападавший злоумышленник задержан.

В городе закрыты все школы

По данным СМИ, злоумышленником оказался 28-летний чеченец. Полиция также задержала его брата. Все учебные заведения города после нападения были закрыты.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. События в Аррасе напомнили об убийстве учителя Самюэля Пати, который стал жертвой нападения джихадиста в октябре 2020 года. Пати был обезглавлен чеченцем из Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Аррас, сообщил Елисейский дворец. В Аррасе ожидают и главу МВД Дарманена. Премьер-министр Франции Элизабет Борн отменила визит в Орлеан и вернулась в Париж.

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