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Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Германии
Фото: Karsten Wickern/dpa/picture allianceФото: Karsten Wickern/dpa/picture alliance

Теракты в Европе

Все публикации Deutsche Welle о террористических нападениях в странах Европы.

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Новости

20 декабря 2024 г.

Ножевая атака в школе в Загребе: погиб ребенок, есть раненые

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Контекст

Граната в немецком флаге

Спецслужбы ФРГ после теракта в РФ: У нас все под контролем

Спецслужбы ФРГ после теракта в РФ: У нас все под контролем

В Германии уровень террористической угрозы считают высоким, но дополнительных мер безопасности пока решено не принимать.
Терроризм25 марта 2024 г.
Полицейский после теракта в концертном зале Bataclan в Париже

Суд по делу о терактах в Париже: что говорят те, кто выжил

Суд по делу о терактах в Париже: что говорят те, кто выжил

В Париже начался суд по делу о терактах 2015 года. Кто на скамье подсудимых и что говорят потерпевшие?
Правосудие и закон8 сентября 2021 г.
Полицейский парный патруль в балаклавах в Берлине

Глава спецслужбы ФРГ предупреждает об исламистской угрозе

Глава спецслужбы ФРГ предупреждает об исламистской угрозе

Исламистский теракт в Германии может произойти в любое время, считает Томас Хальденванг.
Правосудие и закон5 ноября 2020 г.
external

Теракт в Вене: почему джихадист атаковал Австрию?

Теракт в Вене: почему джихадист атаковал Австрию?

Теракт в столице Австрии власти называют атакой на европейские ценности.
Терроризм3 ноября 2020 г.05:28 мин.
Мехди Неммуш в зале суда (рисунок)

Виновный в теракте в Брюсселе получил пожизненное заключение

Виновный в теракте в Брюсселе получил пожизненное заключение

Ранее суд признал Мехди Неммуша виновным в убийстве четырех человек.
Политика12 марта 2019 г.
Еврейский музей Брюсселя на следующий день после нападения, 25 мая 2019 года

Суд назвал виновного в теракте в Еврейском музее Брюсселя

Суд назвал виновного в теракте в Еврейском музее Брюсселя

В мае 2014 года Мехди Неммуш расстрелял в Еврейском музее в центре Брюсселя четырех человек.
Политика7 марта 2019 г.
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