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Фото: Karsten Wickern/dpa/picture alliance
Фото: Karsten Wickern/dpa/picture alliance
Теракты в Европе
Все публикации Deutsche Welle о террористических нападениях в странах Европы.
Пропустить раздел Новости
Новости
20.12.2024
20 декабря 2024 г.
Ножевая атака в школе в Загребе: погиб ребенок, есть раненые
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Спецслужбы ФРГ после теракта в РФ: У нас все под контролем
Спецслужбы ФРГ после теракта в РФ: У нас все под контролем
В Германии уровень террористической угрозы считают высоким, но дополнительных мер безопасности пока решено не принимать.
Терроризм
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Суд по делу о терактах в Париже: что говорят те, кто выжил
Суд по делу о терактах в Париже: что говорят те, кто выжил
В Париже начался суд по делу о терактах 2015 года. Кто на скамье подсудимых и что говорят потерпевшие?
Правосудие и закон
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
Глава спецслужбы ФРГ предупреждает об исламистской угрозе
Глава спецслужбы ФРГ предупреждает об исламистской угрозе
Исламистский теракт в Германии может произойти в любое время, считает Томас Хальденванг.
Правосудие и закон
05.11.2020
5 ноября 2020 г.
Теракт в Вене: почему джихадист атаковал Австрию?
Теракт в Вене: почему джихадист атаковал Австрию?
Теракт в столице Австрии власти называют атакой на европейские ценности.
Терроризм
03.11.2020
3 ноября 2020 г.
05:28 мин.
Виновный в теракте в Брюсселе получил пожизненное заключение
Виновный в теракте в Брюсселе получил пожизненное заключение
Ранее суд признал Мехди Неммуша виновным в убийстве четырех человек.
Политика
12.03.2019
12 марта 2019 г.
Суд назвал виновного в теракте в Еврейском музее Брюсселя
Суд назвал виновного в теракте в Еврейском музее Брюсселя
В мае 2014 года Мехди Неммуш расстрелял в Еврейском музее в центре Брюсселя четырех человек.
Политика
07.03.2019
7 марта 2019 г.
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Всего публикаций: 6
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