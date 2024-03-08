Семь стран предупредили об угрозе терактов в России

Посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов в России в ближайшие 48 часов. К предупреждению присоединились Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия.

К предупреждению посольства США в Москве об угрозе терактов в ближайшие два дня присоединились Латвия, Канада, Южная Корея, Швеция, Германия и Чехия. МИД Латвии , ссылаясь на сведения посольства США, в пятницу, 8 марта, призвал своих граждан быть осторожными и избегать массовых собраний в Москве в течение ближайших 48 часов. Ведомство также призвало латвийских граждан покинуть территорию РФ в связи с "напряженной ситуацией в области международной безопасности".

Власти Канады рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и также предупредили о риске террористической атаки. Аналогичное предупреждение опубликовало и посольство Южной Кореи в России . В диппредставительстве предупредили об угрозе терактов, а также отметили, что в связи с мероприятиями, приуроченными к 8 марта, "ожидается высокая вероятность несчастных случаев" в местах скопления людей.

Ухудшение ситуации в сфере безопасности

На сайте посольств и консульств Швеции появилось предупреждение, согласно которому гражданам страны рекомендуется не посещать Россию из-за "ухудшения ситуации с безопасностью в регионе", а посольство Чехии в Москве призвало своих граждан проявлять особую осторожность и избегать мест скопления людей "в связи с появившимися сообщениями о возможных нападениях экстремистских группировок в крупных городах РФ".

В свою очередь МИД Германии обновил рекомендации относительно поездок в РФ, настоятельно рекомендовав немецким гражданам отказаться от них.

Накануне вечером посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня. Позднее об опасности предупредили МИД Великобритании и консульское бюро Государственного департамента США. Кроме того, Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального.

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