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МИД Германии ужесточил рекомендации не ездить в Россию

Даниил Сотников
7 марта 2024 г.

МИД ФРГ обновил рекомендации о поездках в Россию, подчеркнув, что "категорически" не рекомендует этого делать.

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-ПетербургеФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации по поездкам в Россию и теперь "категорически" не рекомендует путешествия в РФ. Изменение внесено "в связи с продолжающимся ухудшением ситуации" и "ростом числа произвольных арестов", сообщило ведомство в среду, 6 марта.

В обновленных рекомендациях МИД ФРГ подчеркивается, что существует риск произвольных арестов как для граждан Германии, так и для людей с двойным гражданством. "Граждане Германии и России с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан России. Это касается и случаев возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - отмечается на сайте МИД.

Кроме того, потенциальные митинги и акции в России сопровождаются "насилием со стороны силовиков", напоминает МИД Германии. В перечень возможных угроз туристам из Германии МИД добавил и напоминание, что хранение и ввоз наркотиков даже в небольших количествах может повлечь за собой длительные тюремные сроки. "Наркотиками считаются и легальные продукты, содержащие каннабис, такие, как мармеладные мишки, лекарства или косметика", - подчеркивается в обновленной памятке.

Арест гражданина Германии из-за мармелада с каннабисом

13 февраля в аэропорту Санкт-Петербурга был задержан немец, в рюкзаке которого таможня обнаружила мармеладных мишек с каннабисом. Он уверял, что легально приобрел их в Германии и употреблял во время перелетов для спокойного сна.

Представитель российской таможни заявил, что в мармеладе был обнаружен тетрагидроканнабинол - вещество, запрещенное к ввозу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Это не первый подобный случай в России. В феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево была задержана известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Федеральная таможенная служба сообщила, что в ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом. Впоследствии суд признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. В декабре 2022 года баскетболистку освободили из колонии в обмен на заключенного в США россиянина Виктора Бута, которого Вашингтон обвинил в торговле оружием.

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