В Берлине задержаны члены палестинской группировки ХАМАС

По данным Федеральной прокуратуры, задержанные искали оружие для совершения терактов. Три человека были задержаны в Берлине, еще один - в Нидерландах.

В Германии и Нидерландах задержаны четыре члена палестинской террористической группировки ХАМАС, искавшие подземный тайник с оружием для совершения терактов. Три задержания были произведены в Берлине, еще одно - в Роттердаме, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 14 декабря. Как отметило ведомство, оружие предполагалось доставить в Берлин и держать его наготове на случай нападений на еврейские объекты в Европе.

Всех четверых официально подозревают в принадлежности к иностранной террористической группировке. Конкретных планов нападения у них не было. По сведениям Федеральной прокуратуры, они уже многие годы являются членами ХАМАС, участвовали в акциях этой группировки за границей и поддерживали тесные связи с руководством военного крыла ХАМАС.

Тайник с оружием был оборудован в прошлые годы

Один из задержанных в Берлине - уроженец Ливана Абдельрахим Аль-А. - подозревается в том, что он получил от руководства ХАМАС приказ разыскать тайник с оружием, оборудованный в Европе в прошлые годы. Аль-А., египтянин Мохамед Б. и задержанный в Роттердаме Назих Р. в октябре неоднократно выезжали из Берлина в поисках этого тайника. 15 декабря трое задержанных в Берлине предстанут перед судом, который решит вопрос об их аресте.

Дания еще утром 14 октября сообщила о задержании одного из предполагаемых террористов в Нидерландах в рамках антитеррористической операции.

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