Германия начеку: террористическая угроза нарастает?

На фоне войны между Израилем и ХАМАС немецкие власти сталкиваются со сложной ситуацией в сфере безопасности. Угроза терактов нарастает, но ряд наблюдателей считают, что это преувеличение и опасность можно предотвратить.

Несколько отдельных, но громких инцидентов привели к тому, что политически мотивированные преступления вновь заняли важное место в повестке дня в сфере безопасности в Германии. Опасения возросли после того, как в минувшие выходные в Париже был зарезан немецкий турист. Нападавший: предположительно, человек с криминальным прошлым, имеющий психическое расстройство и, по словам прокуроров, симпатизирующий террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Угроза терактов возросла?

В то же время в различных районах ФРГ были арестованы трое молодых людей по подозрению в планировании терактов на рождественских базарах. Новости об этом напомнили о событиях 2016 года, когда мужчина, также предположительно связанный с ИГ, въехал на грузовике в рождественский базар в Берлине. В результате теракта погибли 13 человек, а сам нападавший был позднее застрелен полицией в Италии.

Французская полиция на месте убийства немецкого туриста в Париже Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

В настоящее время Германии противостоит целый ряд внешних и внутренних противников "в сложной и чреватой угрозами ситуации из-за параллельно текущих кризисов", - заявил недавно Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

Внутренние угрозы, которые больше всего беспокоят власти Германии, - радикальные исламисты и неонацисты - не новы, но Хальденванг видит резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке катализатором повышенного внимания к вопросам безопасности. Жесткий военный ответ Израиля на кровавую атаку ХАМАС - движения, признанного ЕС, США и рядом других стран террористической организацией, вызвал широкомасштабные протесты и политический разброд в европейских обществах.

Классификация угрозы терроризма

Терроризм - это разновидность политически мотивированных преступлений, и точная оценка этой угрозы вряд ли может быть однозначной. По данным на 4 декабря, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 4200 преступлений, связанных с событиями на Ближнем Востоке после того, как ХАМАС в результате нападения на Израиль 7 октября убил около 1200 человек. Эта цифра, согласно информации BKA, предоставленной DW, основана на ежедневных отчетах, которые дают лишь приблизительный срез ситуации в Германии в реальном времени.

Более тщательный и, следовательно, более отстраненный по времени анализ позволяет снизить эту цифру примерно до 2 000 политически мотивированных преступлений за тот же период. Из-за методологических различий представитель BKA назвал эти две цифры "несопоставимыми". "Данные по политически мотивированным преступлениям на 2023 год носят предварительный характер и могут постоянно меняться", - добавил он.

BKA говорит примерно о тысяче преступлений антисемитской направленности, которые могут варьироваться от словесных угроз до порчи имущества. Однако определение понятия "антисемитизм" является спорным, и представитель BfV сказал DW, что трудно отделить мирных протестующих, осуществляющих свои конституционные права, от воинствующих экстремистов, которые могут представлять реальную угрозу общественной безопасности. В то же время в своем заявлении Хальденванг отметил, что "все формы антиизраильского и антисемитского подстрекательства" должны пресекаться правоохранительными органами Германии.

Сеть, созданная для поимки, в первую очередь, религиозных экстремистов и антисемитов, "импортированных" из арабского мира, может пропустить других возможных преступников. В Париже, например, следователи выясняют, связаны ли предполагаемые антисемитские граффити с российской разведкой или молдавской организованной преступностью.

Требование ужесточить законы - чистый популизм

По данным BKA, по состоянию на середину 2022 года, в Германии насчитывалось чуть более 1 000 человек, находящихся под пристальным вниманием спецслужб в связи с исламистским терроризмом. Ведомство следило за несколькими сотнями таких людей в ультраправой среде и несколькими десятками - в крайне левой. Это люди, которые, по мнению властей, могут совершить или поддержать политически мотивированные преступления.

Однако нынешние опасения по поводу безопасности выходят далеко за рамки этих угроз, заставляя полицейские профсоюзы и политические партии призывать к демонстрации силы и ужесточению законов, в первую очередь, касающихся мигрантов и меньшинств. Эксперты предупреждают, что подобные шаги не всегда основаны на достоверной информации.

Популисты из партии "Альтернатива для Германии" строят свою риторику на антимигрантских настроениях Фото: picture-alliance/dpa/W. Steinberg

"Меры, принятия которых сейчас требуют, направлены на ужесточение законов и проведение расистской политики, - это чистый символизм и популизм", - сказал DW Александр Бош, исследователь в области безопасности из Берлинской школы экономики и права. "Объективной необходимости в этом просто нет. Немецкое государство вряд ли можно назвать слабым", - добавил он, отметив, что "Германия - очень безопасная страна".

Отделить субъективное восприятие безопасности от реальной угрозы - серьезная задача для правоохранительных органов, особенно в условиях обострения политической обстановки. Еще одна задача - понять разницу между "словами и делами", - сказал DW Йонас Грутцпалк (Jonas Grutzpalk), аналитик по внутренней безопасности Polizei.Wissen, ресурсной платформы для правоохранительных органов.

"Ведомство по охране конституции, вероятно, наблюдает за нарастающим напряжением в тех сферах, которые находятся в фокусе его внимания", - сказал он. "Мы никогда не можем точно знать, когда это напряжение проявится в словесной форме, а когда выльется в насильственные действия", - добавил эксперт.

Умение оценить реальную ситуацию помогает определить, предпримут ли сотрудники службы безопасности какие-либо действия. И если да, то когда. Однако к тому времени может быть уже слишком поздно. Это накладывает ограничения на возможности правоохранительных органов, независимо от полномочий и ресурсов, которыми их наделяют законодатели. "Сдерживание террористов - это одно, а предотвращение их превращения в террористов - совсем другое", - говорит Грутцпалк.

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