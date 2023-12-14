В Дании и Нидерландах задержаны 4 предполагаемых террориста

Три задержания произведены в Дании, четвертое в Нидерландах. Задержанных подозревают в подготовке теракта.

В Дании и Нидерландах задержаны четыре человека, подозреваемых в подготовке теракта. Задержанные имеют связи с заграницей и организованной преступностью, сообщил представитель Службы безопасности и разведки Дании (PET) Флемминг Дрейер в четверг, 14 декабря. Он не привел каких-либо деталей о личностях задержанных или возможной цели теракта.

Трое подозреваемых были задержаны рано утром в ходе облав в различных регионах Дании, четвертый - на территории Нидерландов.

Критический уровень угрозы в Дании

PET оценивает уровень террористической угрозы в Дании как критический. Это четвертый из пяти существующих уровней угроз. Датская полиция усилила присутствие в Копенгагене, но подчеркнула, что столица королевства по-прежнему безопасна.

Проведенные облавы со всей ясностью демонстрируют, "в какой ситуации мы находимся в Дании", где уже на протяжении многих лет очевидно, что "есть люди, которые живут в Дании, но не относятся к нам благожелательно, которые против нашей демократии, нашей свободы и датского общества", отметила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Акции сожжения Корана

В Дании и соседней Швеции за последние месяцы произошло много акций, сопровождавшихся сжиганием или осквернением Корана. По данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября зарегистрировано 483 случая сожжения книг или флагов.

Эти действия вызвали напряженность в отношениях Дании и Швеции с мусульманскими станами, а также беспорядки. В Июле почти 1000 демонстрантов устроили акцию протеста у посольства Дании в столице Ирака Багдаде. На прошлой неделе парламент Дании постановил запретить публичное сожжение Корана.

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