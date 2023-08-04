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Дания усилила погранконтроль из-за акций по сожжению Корана

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Въезжающие в Данию из Швеции будут выборочно подвергаться проверкам. Усиливается контроль и на датско-германской границе.

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На границе Дании и Германии
На границе Дании и ГерманииФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Дания на фоне недавних акций по сожжению Корана вслед за Швецией ужесточает пограничный контроль. Национальная полиция считает необходимым усилить контроль на границах Дании как минимум до 10 августа, сообщило министерство юстиции страны вечером в четверг, 3 августа.

Это в числе прочего означает, что в ближайшее время въезжающие в Данию из Швеции будут выборочно подвергаться проверкам. Полиция региона Ютландия подтвердила, что выборочный контроль будет усилен и на датско-германской границе.

Ужесточается и контроль над пассажирами, прибывающими в Данию в паромные порты Гедсер и Рёдбихавн. Это означает, что здесь длительность процедуры въезда может увеличиться на пять - десять минут. В эти порты заходят паромы из германского Ростока и Путтгардена.

По рекомендации датских спецслужб

По информации Минюста Дании, основанием для ужесточения погранконтроля стали рекомендации Службы безопасности и разведки (PET), подтвердившей, что недавние акции по публичному сожжению Корана ухудшили ситуацию в сфере безопасности.

Эти акции вызвали бурю негодования в мусульманских государствах и дипломатические неприятности для Дании и Швеции. Копии Корана сжигают активисты небольших группировок, чтобы спровоцировать мусульман.

Критика религии в Дании и Швеция защищена на основании свободы слова. Тем не менее обе страны в настоящее время изучают юридические возможности запрета таких акций в определенных случаях.

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