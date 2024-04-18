Больше ПВО для Украины: ФРГ запустила новую инициативу

Германия обратилась к партнерам по НАТО и ЕС, а также к третьим странам, чтобы обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО. В Чехии заявили, что готовы поддержать инициативу.

Федеральное правительство Германии запустило новую инициативу по обеспечению Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) обратились с этой целью как к партнерам по НАТО и в Евросоюзе, так и к третьим странам, сообщили представители обоих министерств в среду, 17 апреля. О каких именно государствах идет речь, в правительстве ФРГ не уточнили.

Цель инициативы под названием Immediate Action on Air Defense - как можно скорее оказать Украине еще большую поддержку в области ПВО. "Основной задачей федерального правительства по-прежнему остается устойчивая поддержка украинской противовоздушной обороны", - подчеркнул официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). Он также указал на то, что Берлин предоставит Киеву уже третий комплекс ПВО Patriot. "Это важный вклад в оборону Украины", - отметил Бюхнер.

Как сообщили в МИД ФРГ, вопрос о передаче Украине новых систем противовоздушной обороны будет обсуждаться на встрече глав правительств стран "большой семерки" (G7) на Капри 18 и 19 апреля. Кроме того, его будут обсуждать на переговорах глав МИД стран Евросоюза 22 апреля.

Чехия готова поддержать инициативу Германии

Прага готова выступить в качестве посредника, чтобы поддержать инициативу Берлина по укреплению украинской ПВО, пишет чешское новостное агентство CTK со ссылкой на министра обороны страны Яну Чернохову.

"Если потребуется такая же форма сотрудничества как в случае с (чешской. - Ред.) инициативой по поставке боеприпасов (Украине. - Ред.), мы готовы вновь выступить в качестве страны-посредника", – цитирует главу Минобороны CTK.

Тем временем к инициативе Чехии о закупке в третьих странах артиллерийских снарядов для Украины присоединились и Нидерланды. Гаага выделит на эти цели 250 млн евро.