В течение четырех дней их судьба держит мир в напряжении: пять человек 18 июня отправляются к затонувшему "Титанику" на борту частной мини-субмарины "Титан". Но не прошло и двух часов, как связь с ней была потеряна, и началась масштабная спасательная операция. Итог ее печален: обломки "Титана" обнаружили на дне менее чем в километре от обломков "Титаника". Тела пятерых погибших так и не нашли.