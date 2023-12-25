Чем запомнится 2023 год
2023 год был насыщен резонансными событиями. Продолжающаяся второй год война в Украине, а также война Израиля против ХАМАС, стали самыми драматическими из них. О других важных событиях уходящего года - в фотогалерее DW.
Второй год войны в Украине
В 2023 году Украина продолжала отражать российскую агрессию. За почти два года войны России против Украины, погибли тысячи украинских солдат и мирных жителей. Миллионы украинцев были вынуждены бежать из родных мест, спасаясь от войны. В ходе контрнаступления ВСУ удалось вернуть часть оккупированных РФ городов и сел.
Нападение ХАМАС на Израиль
2023 год запомнится и войной Израиля против ХАМАС, в ответ на совершенное 7 октября террористами ХАМАС беспрецедентное по своей жестокости нападение на Израиль. Нанеся массированный ракетный удар по Израилю и вторгшись на его территорию, боевики устроили самую массовую расправу над мирным населением. Ее жертвами стали 1200 человек. На фото - кровавый отпечаток руки внутри дома в кибуце Нир-Оз.
Умер папа Бенедикт XVI
В 2023 году скончался бывший папа римский Бенедикт XVI. 5 января десятки тысяч скорбящих, среди них президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц, собрались на площади Святого Петра, чтобы проститься с покойным. Бенедикт XVI стал первым за шесть веков главой Католической церкви, ушедшим в отставку по состоянию здоровья - обычно папы находятся на своем посту до смерти.
Землетрясение в Турции и Сирии
6 февраля подземные толчки магнитудой 7,8 произошли в некоторых районах Турции и Сирии, в результате чего более 59 000 человек погибли и 125 000 получили ранения. Многие турки обвинили власти страны в вопиющем провале в предупреждении и защите от стихийных бедствий. На фото: Месут Ханчер держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, погибшую во время землетрясения в турецком Кахраманмараше.
Немецкий фильм "На западном фронте без перемен" получил 4 "Оскара"
Антивоенная драма "На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера стала самой успешной немецкой картиной: собрав урожай из семи премий BAFTA, она была номинирована на 9 "Оскаров", получив 13 марта четыре из них, в том числе, в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму".
Обнаружено самое дальнее и самое древнее скопление галактик
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" 5 апреля обнаружил четыре самые далекие из когда-либо наблюдаемых галактик. Ученые исходят из того, что одна из них, возможно, образовалась всего через 320 млн лет после Большого взрыва, давшего начало Вселенной.
Новый британский король взошел на престол
Чарльз, наследник британского престола, долго ждал звездного часа: он был принцем до 73 лет, пока не умерла его мать, Елизавета II, правившая 70 лет и являвшаяся старейшей главой государства в мире. Чарльз был коронован 6 мая 2023 под именем Карла III, став де-юре главой государства не только в Великобритании, но и в 14 других странах Содружества, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду.
Драма в морских глубинах
В течение четырех дней их судьба держит мир в напряжении: пять человек 18 июня отправляются к затонувшему "Титанику" на борту частной мини-субмарины "Титан". Но не прошло и двух часов, как связь с ней была потеряна, и началась масштабная спасательная операция. Итог ее печален: обломки "Титана" обнаружили на дне менее чем в километре от обломков "Титаника". Тела пятерых погибших так и не нашли.
Мятеж ЧВК "Вагнера" в России
23 июня бойцы ЧВК "Вагнера" без боя заняли Ростов-на-Дону и отправились маршем на Москву, не встречая сопротивления. Мятежники сбили самолет и несколько вертолетов армии РФ, погибли 15 военнослужащих. На следующий день хозяин ЧВК Евгений Пригожин остановил марш под гарантии прекращения уголовного дела против него. Два месяца спустя Пригожин погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах.
Разрушение Каховской ГЭС в Украине
В 2023 году Украина пострадала не только от российского вторжения, но и от катастрофического наводнения: 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС, затоплено 900 квадратных километров украинской территории. В результате трагедии погибли не менее 52 человек. Причина катастрофы однозначно не установлена. Киев и Москва обвиняют в случившемся друг друга.
Лесные пожары
Масштабная эвакуация на Родосе в конце июня: из-за лесных пожаров из домов и отелей вывозят более 30 тысяч человек. Под огнем около 10% всей площади популярного курортного острова. По всей Греции бушуют лесные пожары, крупнейшие в истории ЕС. Другие страны Средиземноморья также страдают от экстремальной жары и засухи: лето 2023 года стало самым жарким за весь период метеонаблюдений.
"Барби" собрала миллиард долларов в мировом прокате
Фильм "Барби" Греты Гервиг, вышедший на экраны 18 июля, в начале августа собрал 1 млрд долларов в мировом прокате. Таким образом "Барби" стала самой кассовой в истории кино картиной, снятой женщиной-режиссером.
Циклон "Даниэль" нанес удар по Ливии
10 сентября смертноносный средиземноморский циклон "Даниэль", уже вызвавший сильные наводнения в Греции, обрушился на ливийское побережье. В результате в районе портового города Дерна прорвало две плотины, и потоки воды смыли в море целые районы. По данным ООН, погибли не менее 11 300 человек, а 35 000 лишились крова.
Азербайджан возвращает контроль над Карабахом
В конце сентября Азербайджан после однодневной войны вернул контроль над Нагорным Карабахом. Непризнанная НКР прекратила существование. Согласно международному праву, эта территория, населенная преимущественно этническими армянами, является азербайджанской. Более 100 000 армян Карабаха вынуженно покинули родные дома и перебрались в Армению - на спутниковом снимке видны пробки на армянской границе.
Военная операция Израиля в секторе Газа
Израиль в ответ на нападение 7 октября объявил войну ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по сектору Газа, а также проводит наземную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в анклаве погибли свыше 15 тыс. человек. Независимых подтверждений этих данных нет. Боевые действия Израиля проходят на фоне всплеска в мире волны антисемитизма.
Освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС
Террористы ХАМАС захватили свыше 240 заложников, включая пожилых людей, женщин и детей, и вывезли их в сектор Газа. 24 ноября Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня на 4 дня и освобождении за это время 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. К 1 декабря Израилю вернули 105 человек, среди них 81 израильтянин. 137 заложников по-прежнему остаются в Газе.
Рост антисемитизма и волна антиизраильских демонстраций
В октябре и ноябре по миру прокатилась волна антиизраильских демонстраций. Самые массовые акции в ФРГ прошли в Эссене и Дюссельдорфе. В последней участвовали 17 тыс. человек, требовавших остановить удары по Газе. У многих участников были плакаты с антисемитсткими и антиизраильскими надписями. На акции в Эссене полиция изъяла флаги "Исламского государства" и ХАМАС. На фото - акция в Берлине.
Последние в своем роде
2023 год подарил и надежду: в национальном парке Уэй-Камбас в Индонезии в конце ноября самка суматранского носорога родила здорового первенца весом 25 кг. Долгожданное событие: самые мелкие представители семейства носороговых на грани вымирания. За последние 30 лет из-за браконьерства популяция сократилась более чем на 70 процентов - их рога используется в традиционной китайской медицине.