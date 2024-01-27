Первый съезд: на старт в ФРГ вышла партия левых популистов

Противница санкций в отношении России Сара Вагенкнехт собрала в Берлине своих соратников на первый съезд созданной ею в начале января новой партии ССВ. Репортаж DW.

"Мы - не Левая партия 2.0", - воскликнула Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), обращаясь в субботу, 27 января к участникам первого общефедерального съезда зарегистрированной в начале января партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, BSW).

Отсыл к Левой партии она сделала не случайно. Дело в том, что Вагенкнехт много лет сама была "звездой" этой партии, одно время возглавляла фракцию в бундестаге, но потом рассорилась с правлением, вышла из партии и увела за собой немало других посткоммунистов.

Как проходил первый съезд партии Вагенкнехт

Как все новое и необычное, первый съезд ССВ вызвал повышенный интерес прессы. Спрос журналистов на аккредитацию был ажиотажным. Несколько телевизионных каналов отправили в "Космос" (восточноберлинский кинотеатр, в котором проходил съезд) свои съемочные группы и передвижные студии.

Репортер сатирического шоу Heute Show за работой Фото: Nikita Jolkver/DW

Репортер сатирического шоу по второму каналу немецкого телевидения (ZDF) спрашивал одного из участников съезда, стал ли он уже "сараистом". Корреспондент респектабельного информационного канала Phoenix брал интервью у руководителей новой партии и у самой Сары Вагенкнехт.

В качестве "подарка" участникам съезда выдали по холщовой авоське Фото: Nikita Jolkver/DW

Подчеркнуто отличался съезд ССВ от форумов респектабельных партий отсутствием в фойе "Космоса" стендов фирм-спонсоров и пива и подачей простой еды (макароны с соусом болоньезе), а от посткоммунистов тем, что выступавшие с трибуны обращались к залу не "товарищи", а "друзья и подруги". И "Интернационал" под занавес зал не пел.

В первой половине дня были решены все организационные вопросы - избран президиум, счетная комиссия, дополнительные заместители председателя и члены расширенного состава правления. Как и принято в любой вождистской партии, за предложения партийного руководства голосовали единогласно, вопросов кандидатам на руководящие должности не задавали, а тайна выборов была, скорее, условной: помощники избирательной комиссии ходили по рядам с прозрачными урнами, закрытыми с трех сторон кабинками в холле никто не воспользовался.

Как съезд принимал лидера партии

Перед началом съезда на большом экране показали рекламный ролик, компактно выражающий политику новой партии. Вначале пенсионер жалуется на маленькую пенсию, ремесленник - на бюрократию, студент - на изъяны в высшем образовании, крестьянин - на отмену субсидий, мать-одиночка - на недостаточную помощь государства. А потом сама Сара Вагенкнехт закадровым голосом под виды самой себя обещает всем все исправить.

Сара Вагенкнехт едва пробилась через шеренги репортеров Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В зале реальную Вагенкнехт встретили бурными овациями. Она с трудом пробилась на первый ряд перед сценой сквозь толпу однопартийцев, пожелавших обнять и расцеловать своего кумира, и шеренгу теле- и фоторепортеров. Выступала она полчаса, и еще пять минут зал ей дружно хлопал.

В своем выступлении Вагенкнехт в развернутой форме повторила то, что она говорила в саундтреке рекламного ролика, и выразила уверенность, что от ССВ будет зависеть, какой станет Германия через пять или десять лет.

Коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) она назвала "самым глупым в Европе", резко критиковала входящих в правительство "зеленых". За то, что они не знают размер средней по Германии пенсии, за попытку навязать жителям страны дорогостоящие тепловые насосы и вообще - за оторванность от жизни простых людей, снобизм и морализаторство.

Что говорила Сара Вагенкнехт о войне в Украине и санкциях против России

Досталось и метящему в канцлеры лидеру оппозиционных консерваторов Фридриху Мерцу (Friedrich Merz). Он, как заявила Вагенкнехт, "требует передать Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS, которыми Зеленский сможет обстреливать Москву". К поставкам вооружений Киеву она вообще относится крайне негативно, уверена, что такие поставки только затягивают войну, требует начать мирные переговоры между Киевом и Москвой без всяких предварительных условий.

Съезд проходил в кинотеатре "Космос" на востоке Берлина Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Война для тех, кто принимает решения на этот счет, - заявила Вагенкнехт. - Прежде всего бизнес, речь идет о сырье, о сферах влияния и всегда о продаже вооружений… Как в свое время в отношении афганского Гиндукуша говорили, что там защищается и наша свобода, так и сейчас во имя нашей свободы должны дальше страдать и умирать украинцы, а мы поставляем им вооружения для достижения победы, в которую более не верят даже сами украинские генералы".

К западным санкциям против России Сара Вагенкнехт тоже относится крайне критически, считает, что они вредят не России, а Германии, ругает Шольца за то, что вместо того, чтобы покупать сравнительно экологичный российский трубопроводный газ, он сделал ставку на СПГ, который добывают методом фрекинга и приходится возить танкерами за тридевять земель. При этом, однако, лидер BSW почему-то умолчала о том, что никаких санкций против российского трубопроводного газа нет, что Россия по собственной инициативе прекратила его поставки в Германию.

ССВ и "Альтернатива для Германии"

С похожими тезисами на съезде выступали и другие деятели ССВ. Примечательно, однако, то, о чем все они, включая Вагенкнехт, умалчивали - о нелегальных мигрантах. В этой тематике новая партия ближе к правопопулистской "Альтернативе для Германии" (АдГ), и поэтому многие в стране называют новую партию левой по своим социальным и экономическим позициям, но правой в своей миграционной политике.

Скорее всего, именно поэтому все выступавшие на съезде старались как можно резче отмежеваться от АдГ и ее программных установок. Если внимательно проанализировать программу этой партии, говорил генсек ССВ Кристиан Лейе (Christian Leye), то выходит, что ее социально-экономическая политика отвечает интересам тех в Германии, которые имеют ежегодный доход в 300 тысяч евро и выше.

Вагенкнехт и ее соратники считают, что многие голосуют за АдГ только потому, что она - единственная из парламентских партий - выступает против поставок вооружений Украине, за политический диалог с Москвой и поэтому слывет "партией мира". Какая она партия мира, возмущалась Вагенкнехт, ведь в бундестаге представители АдГ требуют повышения и без того астрономических военных расходов, а некоторые ее деятели имеют тесные связи с немецким ВПК.

Одна из очевидных и откровенных целей партии Вагенкнехт - перетянуть на свою сторону тех избирателей АдГ, которые голосуют за правых популистов только из-за их миролюбивой риторики, а по существу эта партия им отвратительна. ССВ предлагает таким избирателям себя в качестве альтернативы "Альтернативе для Германии". И такие шансы у нее есть.

Партия Вагенкнехт твердо намерена принять участие в целой серии выборов - в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии на востоке Германии, нескольких коммунальных и выборах в Европарламент 9 июня. По опросам, например, в Саксонии ССВ может занять третье место, набрав 8 процентов голосов. В других землях - еще больше, до 13 процентов. И это при том, что, в частности, в Саксонии у этой партии нет еще ни земельной организации, ни кандидатов в депутаты ландтага.

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