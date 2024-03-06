Молодежь на выборах в Европарламент: АдГ использует TikTok

В ФРГ на выборах в Европарламент впервые можно будет голосовать с 16 лет. В социальной сети TikTok особенно активную агитацию ведут правые популисты из "Альтернативы для Германии".

В 16 лет в Германии можно уже многое: употреблять алкоголь, ездить на мопеде, заключать договор на сотовую связь. Но вот голосовать можно было только в редких случаях - на коммунальных выборах или выборах в ландтаг. На предстоящих выборах в Европарламент , которые пройдут в начале июня нынешнего года, избиратели с 16 лет будут иметь право голоса. О таком порядке на выборах в Европарламент в Германии - после долгих и острых дебатов - договорились еще в 2022 году. С 16 лет на этих выборах будут голосовать также в Бельгии, Австрии, Греции и на Мальте.

Чтобы подготовить молодежь к евровыборам, учреждения политпросвета и различные фонды, например, близкий к социал-демократам Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), проводят семинары и приглашают на лекции. Цель понятна: многие молодые люди, скорее всего, не знают, за кого голосовать, и как выбор в пользу той или иной партии скажется на их повседневной жизни.

Охота на избирателей в соцсети TikTok

Для большинства молодых людей, однако, важен другой источник информации - социальная сеть TikTok. И вот там активную предвыборную агитацию среди молодежи ведет правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), региональные отделения которой в некоторых федеральных землях признаны Ведомством по охране конституции правоэкстремистскими.

Максимилиан Кра Фото: MAX SLOVENCIK/picturedesk.com/APA/picture alliance

При этом лидер партийного списка АдГ на выборах в Европарламент Максимилиан Кра (Maximilian Krah) выступает не только в роли политика, но и советчика в делах сердечных. "Настоящие мужчины придерживаются правых убеждений, у настоящих мужчин есть идеалы, настоящие мужчины - патриоты. Тогда и с девушками будет все в порядке", - советует он в видеоролике, которые посмотрели уже миллионы человек. В другом ролике он предупреждает, что "твоей матери грозит нищенская старость", а "правительство тебя ненавидит".

Агитация бьет в цель. Согласно исследованию политического аналитика Йоханнеса Хилье (Johannes Hillje), посты фракции АдГ в TikTok набирают примерно в десять раз больше просмотров, чем ролики других партий. И это, не считая аккаунтов отдельных депутатов и региональных деятелей АдГ, а также других инфлюэнсеров правого толка.

Простые рецепты и эмоции

"Мне совершенно непонятно, почему другие партии делают в сравнении с АдГ так мало, - говорит в интервью DW исследователь проблем молодежи Клаус Хуррельман (Klaus Hurrelmann). - Ведь молодое поколение выросло в цифровом мире, общается только по каналам в интернете и, по сути дела, черпает только из него политическую информацию".

TikTok - в том числе и платформа для предвыборной агитации Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Успех АдГ в TikTok в определенной мере обусловлен алгоритмами сети: чем круче контент, тем больше внимания. И другие партии вряд ли смогут наверстать упущенное. Дело в том, что многие платформы раскручивают, в первую очередь, "первопроходцев" - то есть, аккаунты тех, кто был первым с такого рода контентом. "Их послания просты и эмоциональны, зачастую крайне лаконичны и вводят в заблуждение. Иными словами - они идеально вписываются в логику социальных сетей", - пишут авторы издания Socialmediawatchblog о влиянии видеороликов АдГ.

От пандемии до климатического кризиса

Хюррельмана высокий рейтинг АдГ среди молодежи не удивляет. По его мнению, молодые избиратели крайне дезориентированы. Еще не преодолены все последствия пандемии коронавируса с закрытием школ и запретом на контакты между людьми. "Это был шок для молодых людей, - говорит он. - Едва ребенок стал подростком, и тут же лишился возможности распоряжаться своей жизнью".

Пандемия, климатический кризис, одиночество... Страхи молодых избирателей Фото: Fleig Eibner-Pressefoto/picture alliance

А еще климатический кризис, инфляция, проблемы с жильем, страх перед бедностью в старости... "Для такой партии, как АдГ, это то, что нужно, - продолжает Хюррельман. - Ведь именно эта партия утверждает, что правительство не в состоянии развеять такие страхи". АдГ же предлагает простые решения. Вот почему осенью прошлого года на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен АдГ заняла второе место среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 24 лет.

Раскол "поколения зумеров"

Такого результата АдГ, скорее всего, добилась за счет голосов молодых мужчин. "АдГ - партия, в которой однозначно доминируют мужчины, за которую голосуют, в первую очередь, мужчины и молодые мужчины тоже", - указывает Хуррельман.

Притягательная сила правых партий для молодых мужчин - не немецкий феномен. Исследования показывают, что политические установки мужчин и женщин "поколения зумеров" разнятся все больше. Молодые мужчины, по оценке Financial Times, либо аполитичны, либо становятся все более консервативными, а молодые женщины - все более прогрессивными.

По мнению Хуррельмана, на выборах в Европарламент в начале июня АдГ может рассчитывать на хороший результат: "Для молодых избирателей важны волнующие их темы. И у АдГ в этом смысле хорошие шансы. Имеют ли темы этой партии отношение к Европе, для молодых людей не так уж и важно".

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