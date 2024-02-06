Суд подтвердил признание экстремистской организации JA

Немецкий суд подтвердил принятое ранее решение Федерального ведомства по охране конституции (BfV) о признании молодежного крыла правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) "определенно экстремистским". Принятое в 2023 году решение в отношении организации "Молодежная альтернатива" ("Junge Alternative", JA) является правомерным, сообщил во вторник, 6 февраля, административный суд Кельна, отклонив срочный иск АдГ и "Молодежной альтернативы".

Антиконституционные усилия JA

При этом суд указал на антиконституционные усилия молодежной организации АдГ, которые стали еще более выраженными с момента вынесения предыдущего решения. В частности, центральная политическая идея JA - "сохранение немецкого народа в его этническом состоянии" - является нарушением принципа человеческого достоинства, отмечается в заявлении.

Кроме того, в решении фиксируется масштабная ксенофобская агитация со стороны организации, которая в особенности направлена против мусульман. Ее представители подвергают подозрению и унижению всех ищущих убежища и мигрантов и называют выходцев из других стран "паразитами и преступниками", указывается далее.

Одновременно судьи заявили, что JA ведет на федеральном, земельном и местном уровнях агитацию против принципов демократии. Среди прочего это выражается в приравнивании ФРГ к диктаторским режимам, в особенности, нацистскому и к ГДР, говорится в решении. Кроме того, по этим данным, молодежное крыло АдГ поддерживает контакты с признанными антиконституционными организациями. Решение кельнского суда можно опротестовать в вышестоящей инстанции - в Высшем административном суде в Мюнстере.

Спецслужба классифицировала JA как определенно правоэкстремистскую

В 2019 году Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало JA в качестве организации, официально подозреваемой в правом экстремизме, а в апреле 2023-го причислило это движение к числу организаций определенно правоэкстремистской направленности. "Целенаправленная пропаганда образа врага и разжигание неприязни в обществе в целом способны подготовить почву для враждебного поведения по отношению к затронутым лицам", - обосновал решение ведомства по охране конституции его глава Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang).

Это решение означает возможность наблюдения за организацией с использованием всего набора средств, имеющихся в распоряжении немецких спецслужб, включая целенаправленную слежку за их членами и мониторинг электронной коммуникации. Следующей штрафной мерой может стать ее запрет.

Партия АдГ протестует против подозрений в правом экстремизме

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году. В марте 2021-го она получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб. В настоящее время Высший административный суд Мюнстера рассматривает иск АдГ, которая протестует против признания ее в масштабах всей Германии организацией, подозреваемой в правом экстремизме. Его решение ожидается в марте.

В настоящее время АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии.

В последние недели вокруг этой партии развернулся очередной скадал. По данным издания Correctiv, правопопулисты провели тайную встречу с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждали среди прочего выселение беженцев и иностранцев из ФРГ. После публикации Correctiv в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета правопопулистской АдГ. В демонстрациях, прошедших во многих городах Германии, участвовали сотни тысяч человек. В конце января на рассмотрение бундесрата передана набравшая более 800 тысяч подписей петиция о начале процедуры запрета АдГ.

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