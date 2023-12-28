Политики в ФРГ предостерегают от успеха АдГ на выборах

Правопопулистская партия АдГ лидирует в опросах общественного мнения в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, значительно опережая все другие партии. В сентябре 2024 года в этих землях пройдут выборы в парламенты.

Немецкие политики и юристы предостерегают от успеха правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих в сентябре 2024 года выборах в земельные парламенты Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. В июне будущего года также пройдут выборы в европарламент и местные выборы в девяти из 16 федеральных земель Германии.

"Создав крупнейшие фракции в ландтагах нескольких земель, АдГ полностью изменит политический ландшафт в Германии", - заявил бывший глава конституционного суда Германии Андреас Фоскуле (Andreas Voßkuhle) берлинской газете Tagesspiegel в четверг, 28 декабря. По его словам, лидеры этой партии настроены на смену политической системы, и будет нелегко не допустить, чтобы она стала самой крупной политической силой на выборах.

"Вполне возможно, что наша западная демократия окажется лишь коротким этапом в истории человечества, подобно афинской демократии, и после этого темные века тоталитаризма снова вернутся", - сказал Фоскуле.

АдГ лидирует в опросах в Саксонии и Тюрингии

В настоящее время АдГ лидирует в опросах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, в первых двух землях за нее готовы проголосовать 34-35 процентов избирателей, больше, чем за любую другую партию. Ведомство по защите конституции считает отделения АдГ в Саксонии и Тюрингии "обоснованно правоэкстремистскими" силами.

"Иногда кажется, что мы блуждаем во сне в направлении катастрофы, и проснемся 2 сентября в авторитарной системе", - сказал газете Süddeutsche Zeitung министр внутренних дел Тюрингии социал-демократ Георг Майер (Georg Maier), говоря о предстоящих выборах в этом регионе. По его словам, "непонятно, почему нужно разбить машину об стену, чтобы все наконец проснулись". Правые экстремисты в АдГ вокруг Бьерна Хёкке (Björn Höcke) "пытаются всеми силами выхолостить демократию изнутри", считает политик.

АдГ можно победить, если "заниматься повседневными заботами людей"

"Большим вызовом" назвал предстоящие региональные выборы в ФРГ председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). Победить АдГ на выборах социал-демократический политик считает возможным, если "справляться с поставленными задачами и заниматься повседневными заботами людей", начиная с "доступной по цене энергии и кончая наличием мест в детских садах и домах по уходу за пожилыми людьми".

По мнению Клингбайля, политики, пытающиеся от АдГ получить депутатский мандат на земельных или федеральных выборах, являются убежденными правыми экстремистами, поскольку эта партия "распространяет ненависть, поляризует и настроена на раскол общества". В то же время для него не являются правыми радикалами избиратели, которые на различных мероприятиях социал-демократов говорят, что они готовы голосовать за АдГ, потому что они озлоблены на демократические партии. Этих разочарованных граждан можно политически отвоевать у правых популистов, считает Клингбайль.

ХДС обещает не сотрудничать с правыми популистами

Говоря о региональных выборах в сентябре будущего года, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линдеман (Carsten Lindemann) заверил решимость партии не взаимодействовать с АдГ: "Не будет никакого сотрудничества, никаких коалиций, нигде". Партия делает ставку на "ХДС в чистом виде" в качестве средства против правых популистов, с АдГ не будет никаких согласований, даже за кофе или бокалом пива, заявил Линдеман в интервью телекомпании ZDF.

В то же время почетный председатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) днем ранее заявил, что после сентябрьских выборов ХДС могла бы стать единственным возможным партнером для создания коалиции. Для этого христианские демократы должны отказаться от своего "брандмауэра" - позиции несотрудничества с "Альтернативой для Германии", сказал Гауланд в интервью радиостанции Bayrische Rundfunk.

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