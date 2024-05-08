Двое политиков подверглись нападению на востоке Германии

В Берлине совершено нападение на члена СДПГ, сенатора по вопросам экономики Франциску Гиффай, а в Дрездене - на неназванного политика из партии "зеленых". В последнее время нападения на политиков в ФРГ участились.

В Берлине совершено нападение на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сенатора по вопросам экономики Франциску Гиффай (Franziska Giffey). Во вторник, 7 мая, в библиотеке в столичном районе Рудов неизвестный мужчина внезапно ударил 46-летнюю Гиффай сзади по голове и шее сумкой с твердым содержимым, сообщили в полиции и прокуратуре Берлина.

Сенатор была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение травм головы и шеи. Правоохранители не уточнили, удалось ли впоследствии задержать подозреваемого, который скрылся с места преступления. О мотивах нападения также ничего не сообщается. Расследование ведет отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.

В тот же день, 7 мая в Дрездене произошло нападению на 47-летнюю женщину-политика, имя которой не называется. Жертва нападения вместе с сопровождающими расклеивала предвыборные плакаты, когда к ней подошел мужчина. Он оттолкнул политика, сорвал два плаката и начал оскорблять присутствующих. После этого также подошла женщина, которая плюнула в представительницу партии "зеленых", сообщила полиция Саксонии.

Правоохранители задержали обоих подозреваемых в нападении. 34-летнего мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений, угрозах, оскорблениях и порче чужого имущества. 24-летнюю женщину - в нанесении телесных повреждений.

В Германии участились атаки на политиков

На минувшей неделе в разных регионах ФРГ было совершено несколько нападений на политиков. В результате одного из них, которое тоже произошло в Дрездене, был сильно избит Маттиас Экке (Matthias Ecke), кандидат в депутаты Европарламента от СДПГ. На него тоже напали, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Один из предполагаемых участников нападения на Экке, 17-летний подросток, сдался полиции. Еще трое подозреваемых идентифицированы, заявили в полиции и прокуратуре Дрездена, в их домах прошли обыски. Все они - граждане Германии в возрасте 17 и 18 лет.

В ответ на это в Германии была опубликована "Штризенская декларация" (по названию района Дрездена, где напали на Экке), которую к утру 6 мая подписали более 4000 политиков. Среди них - лидеры СДПГ, СвДП и Левой партии, вице-председатели бундестага от ХДС и "зеленых". В заявлении говорится: "Удар в лицо Маттиасу Экке стал ударом по всем нам и по самой демократии". Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал происходящее угрозой демократии.

Во вторник, 7 мая, министры внутренних дел 16 земель ФРГ провели экстренное совещание, на котором обсуждались меры по обузданию насилия в отношении политиков. Его участники высказались за усиление защиты политиков, а также за ужесточение уголовного права в этой области.