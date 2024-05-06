Политика стала опасной профессией в ФРГ. Число атак растет

В ФРГ участились случаи нападения на политиков. В нагнетании напряжения в стране многие винят правых популистов из АдГ, которые при этом сами становятся жертвами применения насилия.

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокие нападения на активных кандидатов (в депутаты Европарламента. - Ред.) и их помощников в предвыборной борьбе…Тот, кто совершает нападения на людей, действующих в интересах общества, по сути, дела совершает нападение на открытое и демократическое общество". С таким заявлением от имени всего правительства Германии, не дожидаясь вопросов журналистов, выступила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) на правительственной пресс-конференции в понедельник, 6 мая.

Поводом стало нападение в прошлую пятницу, 3 мая, в Дрездене на кандидата от социал-демократов в депутаты Европарламента Маттиаса Экке (Matthias Ecke) в тот момент, когда он расклеивал в столице Саксонии предвыборные плакаты. Экке избили так жестоко, что в больнице ему пришлось делать операцию на лице.

2790 нападений на немецких политиков в 2023 году

Экке - далеко не первый немецкий политик, ставший жертвой нападения. Самые громкие случаи последних лет - это покушение с ножом на обер-бургомистра Кельна, беспартийную Хенриетту Рекер (Henriette Reker) в октябре 2015 года и убийство из пистолета главы административного округа Кассель, христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019-го.

Похороны Вальтера Любке. Политик был застрелен в 2019 году Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

В 2023 году правоохранительные органы Германии насчитали, в общей сложности, 2790 нападений на немецких политических деятелей партий, представленных в бундестаге, и их депутатов различного уровня. Чаще всего - в 1219 случаях - их жертвами стали представители партии "Союз-90"/"Зеленые". На втором месте - правые популисты из "Альтернативы для Германии" (478 нападений), среди социал-демократов (СДПГ) - 420 пострадавших, среди либералов (СвДП) - 290, среди консерваторов из блока ХДС/ХСС - 180.

Такие данные привело правительство Германии в ответе на депутатский запрос представителя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ). В 2019 году, кстати, жертвами нападений чаще всего становились представители именно этой партии.

Оскорбления и угрозы - тоже нападения

Как пояснил на правительственной пресс-конференции Максимилиан Каль (Maximilian Kall) из МВД Германии, к числу нападений относится не только применение физического насилия, но и угрозы, клевета, оскорбления, ненавистные высказывания.

У входа в здание МВД Германии Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

"Когда грозят убийством или изнасилованием, это тоже, разумеется, нападения, - констатировал он. - Возникла и нарастает атмосфера насилия, что только еще больше подстрекает к насильственным действиям, возможно, в первую очередь, молодых людей, у которых появляется чувство вседозволенности и желание так поступать".

Пресс-секретарям немецких министерств полагается сохранять внутриполитический нейтралитет и не допускать критические высказывания в адрес тех или иных партий. Но все журналисты, разумеется, понимали, кого имеет в виду представитель МВД.

Кто нагнетает страсти в Германии?

Главный кандидат от немецких социал-демократов на выборах в Европарламент Катарина Барлей (Katarina Barley) прямо обвиняет в создании токсичной атмосферы в Германии правых популистов из АдГ: "Мы все еще помним слова Александера Гауланда (Alexander Gauland) - "мы будем ее травить". Бывший, а теперь почетный председатель АдГ Гауланд имел тогда в виду канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel), охоту на которую правые популисты грозились начать в отместку за ее миграционную политику.

Александер Гауланд грозился начать травлю Ангелы Меркель Фото: picture-alliance/dpa/S. Schuldt

"Уже который год АдГ сеет ненависть и проводит травлю, чего раньше у нас в политике никогда не было", - вторит ей министр здравоохранения из СДПГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), имея в виду послевоенную историю Германии. А депутат бундестага от этой же партии Робин Месарош (Robin Mesarosch), многозначительно напоминает о том, что "нацисты начали не с концентрационных лагерей, они вначале запугивали, избивали и убивали политических противников".

"Неужели мы уже дошли до этого?", - спрашивает депутат на своей странице в Facebook. "Это напоминает нам о действительно самых темных временах этой страны", - как бы заочно отвечает ему премьер-министр федеральной земли Саксония, консерватор из ХДС Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), выступая накануне в дискуссии по первому каналу телевидения ФРГ (ARD).

АдГ - также в числе жертв нападений

Издевкой судьбы можно считать тот факт, что по количеству нападений на политиков с применением насилия лидирует сама "Альтернатива для Германии". В прошлом году жертвами побоев стали 86 правых популистов и 62 политика из числа "зеленых".

Но, как подчеркнула в своем заявлении Кристиане Хоффман, "насилие никогда не может быть инструментом в политическом противостоянии, при этом неважно, против кого оно направлено и по каким мотивам".

Такой же точки зрения придерживается и председатель профсоюза немецких полицейских. "Террор против политиков недопустим, - заявил Райнер Вендт (Rainer Wendt). - Тот, кто этого не понимает, ведет дело ко все более глубокому расколу общества".