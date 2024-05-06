  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Политика стала опасной профессией в ФРГ. Число атак растет

Никита Жолквер
6 мая 2024 г.

В ФРГ участились случаи нападения на политиков. В нагнетании напряжения в стране многие винят правых популистов из АдГ, которые при этом сами становятся жертвами применения насилия.

https://p.dw.com/p/4fYRz
Предвыборный плакат Маттиаса Экке в Дрездене
Предвыборный плакат Маттиаса Экке в ДрезденеФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокие нападения на активных кандидатов (в депутаты Европарламента. - Ред.) и их помощников в предвыборной борьбе…Тот, кто совершает нападения на людей, действующих в интересах общества, по сути, дела совершает нападение на открытое и демократическое общество". С таким заявлением от имени всего правительства Германии, не дожидаясь вопросов журналистов, выступила заместительница официального представителя канцлера ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) на правительственной пресс-конференции в понедельник, 6 мая.

Поводом стало нападение в прошлую пятницу, 3 мая, в Дрездене на кандидата от социал-демократов в депутаты Европарламента Маттиаса Экке (Matthias Ecke) в тот момент, когда он расклеивал в столице Саксонии предвыборные плакаты. Экке избили так жестоко, что в больнице ему пришлось делать операцию на лице.

2790 нападений на немецких политиков в 2023 году

Экке - далеко не первый немецкий политик, ставший жертвой нападения. Самые громкие случаи последних лет - это покушение с ножом на обер-бургомистра Кельна, беспартийную Хенриетту Рекер (Henriette Reker) в октябре 2015 года и убийство из пистолета главы административного округа Кассель, христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019-го.

Похороны Вальтера Любке
Похороны Вальтера Любке. Политик был застрелен в 2019 году Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

В 2023 году правоохранительные органы Германии насчитали, в общей сложности, 2790 нападений на немецких политических деятелей партий, представленных в бундестаге, и их депутатов различного уровня. Чаще всего - в 1219 случаях - их жертвами стали представители партии "Союз-90"/"Зеленые". На втором месте - правые популисты из "Альтернативы для Германии" (478 нападений), среди социал-демократов (СДПГ) - 420 пострадавших, среди либералов (СвДП) - 290, среди консерваторов из блока ХДС/ХСС - 180.

Такие данные привело правительство Германии в ответе на депутатский запрос представителя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ). В 2019 году, кстати, жертвами нападений чаще всего становились представители именно этой партии.

Оскорбления и угрозы - тоже нападения

Как пояснил на правительственной пресс-конференции Максимилиан Каль (Maximilian Kall) из МВД Германии, к числу нападений относится не только применение физического насилия, но и угрозы, клевета, оскорбления, ненавистные высказывания.

МВД Германии
У входа в здание МВД ГерманииФото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

"Когда грозят убийством или изнасилованием, это тоже, разумеется, нападения, - констатировал он. - Возникла и нарастает атмосфера насилия, что только еще больше подстрекает к насильственным действиям, возможно, в первую очередь, молодых людей, у которых появляется чувство вседозволенности и желание так поступать".

Пресс-секретарям немецких министерств полагается сохранять внутриполитический нейтралитет и не допускать критические высказывания в адрес тех или иных партий. Но все журналисты, разумеется, понимали, кого имеет в виду представитель МВД.

Кто нагнетает страсти в Германии?

Главный кандидат от немецких социал-демократов на выборах в Европарламент Катарина Барлей (Katarina Barley) прямо обвиняет в создании токсичной атмосферы в Германии правых популистов из АдГ: "Мы все еще помним слова Александера Гауланда (Alexander Gauland) - "мы будем ее травить". Бывший, а теперь почетный председатель АдГ Гауланд имел тогда в виду канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel), охоту на которую правые популисты грозились начать в отместку за ее миграционную политику.

Александер Гауланд на съезде АдГ
Александер Гауланд грозился начать травлю Ангелы МеркельФото: picture-alliance/dpa/S. Schuldt

"Уже который год АдГ сеет ненависть и проводит травлю, чего раньше у нас в политике никогда не было", - вторит ей министр здравоохранения из СДПГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), имея в виду послевоенную историю Германии. А депутат бундестага от этой же партии Робин Месарош (Robin Mesarosch), многозначительно напоминает о том, что "нацисты начали не с концентрационных лагерей, они вначале запугивали, избивали и убивали политических противников".

"Неужели мы уже дошли до этого?", - спрашивает депутат на своей странице в Facebook. "Это напоминает нам о действительно самых темных временах этой страны", - как бы заочно отвечает ему премьер-министр федеральной земли Саксония, консерватор из ХДС Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), выступая накануне в дискуссии по первому каналу телевидения ФРГ (ARD).

АдГ - также в числе жертв нападений  

Издевкой судьбы можно считать тот факт, что по количеству нападений на политиков с применением насилия лидирует сама "Альтернатива для Германии". В прошлом году жертвами побоев стали 86 правых популистов и 62 политика из числа "зеленых".

Но, как подчеркнула в своем заявлении Кристиане Хоффман, "насилие никогда не может быть инструментом в политическом противостоянии, при этом неважно, против кого оно направлено и по каким мотивам".

Такой же точки зрения придерживается и председатель профсоюза немецких полицейских. "Террор против политиков недопустим, - заявил Райнер Вендт (Rainer Wendt). - Тот, кто этого не понимает, ведет дело ко все более глубокому расколу общества".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Берлине перед зданием рейхстага против правового экстремизма в Германии, 21 января 2024 года

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Политика22 января 2024 г.9 фото
external

Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов (26.06.2019)

Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов (26.06.2019)

По данным опроса телеканала ARD, более 40 процентов бургомистров немецких городов получали угрозы и оскорбления от правых радикалов. Некоторые ушли из политики, другие же продолжают бороться.
Политика26 июня 2019 г.02:09 мин.
Портрет Вальтера Любке на пустом кресле

Убийство политика Любке - сигнал тревоги для Германии

Убийство политика Любке - сигнал тревоги для Германии

Гибель Вальтера Любке шокировала ФРГ. Многие считают его убийство доказательством радикализации неонацистов. В этой связи праворадикальная "АдГ" попала под новый шквал критики.
Политика21 июня 2019 г.
Показать еще