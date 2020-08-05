Немецкий суд вынес приговор правому радикалу, убившему политика Любке

В четверг, 28 января, в Германии завершился один из самых резонансных судебных процессов в истории страны. Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне вынес решение по делу о первом убийстве немецкого политика, совершенном в ФРГ за долгие годы. 47-летний Штефан Эрнст (Stephan Ernst) признан виновным в убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), выступавшего за прием беженцев в ФРГ. Преступник приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Тот, кто не уважает ценности ФРГ, может покинуть страну"

Опытный немецкий политик, член Христианско-демократического союза (ХДС) Любке вряд ли мог себе представить, что его убеждения будут стоить ему жизни.

Вальтер Любке

14 октября 2015 года, в самый разгар миграционного кризиса, глава округа приехал на собрание жителей городка Лофельден близ Касселя и попытался им объяснить, почему в их общине будет построен центр временного пребывания беженцев.

В толпе собравшихся, однако, оказалось немало сторонников ксенофобского движения Pegida: выступление политика сопровождалось недовольными возгласами и насмешками. Любке не оставил это без ответа. "Тот, кто живет в Германии, должен уважать ее ценности. А тот, кто не разделяет эти ценности и не согласен с ними, волен покинуть страну в любой момент", - заявил он.

Любке убили выстрелом в упор

Сразу после своего высказывания Любке стал объектом атак со стороны немецких ультраправых. В его адрес стали регулярно поступать агрессивные сообщения, в том числе с угрозами расправы.

Церемония прощания с Вальтером Любке в Касселе, 13 июня 2019 года

В ночь на 2 июня 2019 года, через четыре года после событий в Лофельдене, тело Любке обнаружили на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния.

На месте преступления были найдены следы ДНК Штефана Эрнста, ранее уже находившегося в поле зрения полиции. В апреле 2020 года мужчине, а также его предполагаемому сообщнику Маркусу Х. (Markus H.) были предъявлены обвинения. В июне оба были задержаны и с тех пор находились под стражей.

Убийство Любке - дело рук ультраправых

Штефан Эрнст известен полиции с 1990-х годов как правый экстремист, уже совершивший ряд преступлений. В 1993 году он бросил самодельное взрывное устройство в общежитие для беженцев, за что получил условный срок.

Вдова Вальтера Любке в зале суда

Как следует из текста обвинения, поздним вечером 1 июня 2019 года Эрнст пришел к дому Вальтера Любке с намерением убить политика. Любке в это время находился на террасе. С близкого расстояния Эрнст выстрелил ему в голову. От полученного ранения руководитель административного округа Кассель скончался.

В Федеральной прокуратуре ФРГ полагают, что решающими мотивами для этого преступления стали расистские, ксенофобские и националистические убеждения Эрнста. Кроме того, мужчину подозревают в нанесении ножевого ранения беженцу в Лофельдене в 2016 году. Поэтому его обвиняли как в совершении убийства, так и в нанесении тяжких телесных повреждений.

Обвинительный приговор ни для кого не стал неожиданностью - особенно в свете того, что во время слушаний Штефан Эрнст сознался в убийстве Любке. Что же касается Маркуса Х., то обвинение утверждало, что тот в лесу и стрелковых клубах обучал Эрнста стрельбе и тем самым способствовал совершению преступления. Суд, однако, счел этот факт недоказанным: в итоге Маркус Х. получил лишь условный срок за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Первое убийство должностного лица ФРГ за десятилетия

Громкое убийство политика, выступавшего в поддержку беженцев, потрясло немецкую общественность. Это стало первым убийством в Германии должностного лица со времен "Фракции Красной армии" (RAF) - немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1970-х и 1980-х годах.

Флориан Хартлеб

Политолог Флориан Хартлеб (Florian Hartleb), специализирующийся на темах правого популизма и экстремизма, считает: убийство Любке показало, что опасность, исходящая от немецких правых экстремистов, долго недооценивалась.

Службы безопасности страны делали основной упор на борьбу с исламистским терроризмом, однако дело Штефана Эрнста снова привлекло внимание общественности к подпольной сети неонацистов, отмечает Хартлеб.

Убийца Любке был связан с неонацистами из NSU

В Германии постепенно растет понимание того, что ультраправые отнюдь не всегда ограничиваются демонстрациями или избиением людей с другим цветом кожи.

Подобно неонацистской группировке "Национал-социалистическое подполье" (NSU), раскрытой немецкой полицией в 2011 году, убийство Любке показало, что правые экстремисты готовы, в том числе, и убивать своих политических противников.

В ходе следствия выяснилось, что Штефан Эрнст имел контакты и с сетью NSU. К тому времени, впрочем, немецкие службы безопасности уже за ним не следили. "Штефан Эрнст обзавелся семьей и нашел работу, поэтому службы безопасности перестали за ним наблюдать", - отмечает Хартлеб. Теперь же, однако, это вызывает к ним много вопросов, констатирует эксперт.

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