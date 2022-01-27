 Борьба с хейтерами в соцсетях. В Германии вводят новые правила | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 30.01.2022

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Германия

Борьба с хейтерами в соцсетях. В Германии вводят новые правила

С февраля в Германии начнет работу новая структура, которая займется хейтерами в соцсетях. Это одна из мер, направленных на борьбу с теми, кто распространяет там ненависть и оскорбления.

Руки на подсвеченной красным клавиатуре

Обычно Регина Нагель ведет себя в соцсетях очень осторожно: она редко что-то комментирует публично, тщательно следит за тем, что постит, и знает, кто находится в числе ее друзей. Но, несмотря на все это, в сентябре она столкнулась с неприятной ситуацией. Под одним из ее постов, которым поделился ее друг в Facebook, появился полный ненависти комментарий. 

Регина поддерживает инициативу "Синодальный путь" и как референт церковной общины является ее участником. Эта дискуссионная платформа была создана католической церковью после скандалов, связанных с педофилией.

Автором хейтерского поста стал радикально настроенный католик, который не скрывает своего имени в Сети и позволяет оскорбительные комментарии в адрес женщин-пасторов. Регина Нагель стала одной из тех, кому он лично адресовал свое оскорбление, коснувшись ее внешности. "Хотя это и было низко, меня особо не тронуло. Главное - это не переросло в угрозы, как в случае политиков", - говорит Нагель. Несмотря на то, что две подруги Регины сообщили об этом администратору Facebook, пока комментарий никуда не исчез и доступен к просмотру.

Новые правила борьбы с хейтерством

Тон в соцсетях, особенно во время пандемии, не самый дружелюбный, и хейтерские комментарии, к сожалению, нередки. Часто они касаются именно женщин, которые являются публичными персонами. По этой причине Facebook и YouTube в Германии обязаны удалять комментарии, разжигающие ненависть.

А с 1 февраля 2022 года законодательство ФРГ ужесточается еще больше. Соцсети с числом пользователей более 2 млн должны будут не только удалять хейтерские сообщения, но и информировать о них, включая их содержание и IP-адрес автора, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). В этой службе создан новый центральный регистр (ZMI). В него будет вноситься интернет-контент, за который возможно уголовное наказание. Таким образом, 200 полицейских должны будут бороться с хейтерством в Сети.

Тень человека на фоне логотипа BKA

При ведомстве BKA появится структура, которая займется хейтерами

Цель поставлена весьма амбициозная, но не окажется ли новая структура беззубым тигром? Ведь новая процедура не коснется таких оскорбительных комментариев, как в случае Регины Нагель. "В том, что касается оскорблений в Сети, ничего нового не произойдет. Сейчас закон предписывает считать оскорбление преступным деянием лишь в том случае, если жертва сочтет его таковым", - говорит Жозефине Баллон (Josefine Ballon), главный юрист организации HateAid, которая помогает жертвам травли и хейтерства в Сети.

Решать же, нужно ли передавать комментарий в BKA, будет не тот, кому он адресован, а сами соцсети. Пока речь идет о комментариях, разжигающих вражду и ненависть, антисемитских и расистских высказываниях, угрозах убийства и об антиконституционных символах. В принципе, это правильно, считает Баллон: "Основная идея, которая за этим стоит, - создание такого регистра, чтобы ускорить процесс привлечения к ответственности за подобного рода комментарии, и это абсолютно похвально".

Чем и как займется новая структура 

Новая структура в BKA должна взять на себя работу, которую и так ведут прокуратуры в федеральных землях, например, в Северном Рейне - Вестфалии или Гессене. Прежде всего, вычисляются IP-адреса авторов хейтерских сообщений, такие данные в Германии сохраняются лишь несколько дней.

Но существует одна проблема: все это происходит без изначального подозрения, то есть, фактически без юридического основания - соцсеть сама решает, идет ли речь о наказуемом деянии и стоит ли передавать данные в BKA. После чего BKA оценивает, есть ли повод для проведения расследования. Обычно им занимается прокуратура, а уже затем в процесс включается полиция.

В случае с регистром BKA полномочия прокуратуры фактически перенимает полиция. В том числе, и по этой причине Google и Facebook подали жалобу и пока не обязаны ничего сообщать в BKA. Эта жалоба небезосновательна, считает Жозефине Баллон: "Речь идет именно о том, что BKA превращается в спрут, туда фактически попадает множество данных без того, чтобы какой-либо из органов юрисдикции предварительно проверил их и дал оценку, является ли это наказуемым деянием".

Как избежать худшего сценария 

Особенно в том, что касается постов в соцсетях, которые не являются однозначными, это может вызвать критику, предупреждает Баллон. В качестве примера она называет антиконституционные символы: "Здесь тоже нужно различать, как используется, например, свастика - является ли она призывом и символом правых экстремистов, или ее используют в контексте некоего образовательного проекта, связанного с историей или искусством. В этом случае это было бы допустимо".

Комментарии, разжигающие вражду и ненависть

Комментарии, разжигающие вражду и ненависть, к сожалению, не редкость в соцсетях

При худшем сценарии это может привести к тому, что активисты, историки, художники окажутся в базе данных Федерального ведомства по уголовным делам. В ответ на запрос DW в BKA ответили, что полицейские, занимающиеся центральным регистром, будут проверять, являются ли поступившие к ним данные уголовно наказуемым деянием.

Кроме того, на всех этапах процесса проверки и обработки поступивших данных они будут активно контактировать с органами юстиции и учитывать законодательные нормы, регулирующие деятельность всех участвующих сторон. Например, BKA будет тесно сотрудничать с ведомством, занимающимся кибербезопасностью в земле Северный Рейн - Вестфалия (ZAC), и с прокуратурой Кельна.

За что критикуют новшество

Если переданные в BKA данные после проверки органами юстиции не окажутся деянием, требующим расследования и привлечения к уголовной ответственности, они будут удалены. Никакой архивной базы данных не предусмотрено. Но сам процесс проверки из-за большого количества такого рода комментариев может длиться год, указывают в организации HateAid. Это означает, что невиновный человек в течение этого срока будет находиться в поле зрения BKA.

Кроме того, из-за жалобы Google и Facebook сейчас ни одна из крупных онлайн-платформ не может передавать данные в BKA. Поэтому Жозефине Баллон не ожидает положительных изменений и с 1 февраля: "Если никто не будет этого правила придерживаться, ничего и не изменится". Так считает и Леонард Треймер (Leonard Träumer), основатель организации Hassmelder, которая также помогает жертвам травли в Сети. И именно потому, что, отмечает Треймер, ответственность за передачу данных лежит на самих платформах.

Он приводит такой пример: "Это выглядит так же, как если бы полиция установила в аэропортах и на вокзалах тысячи камер видеонаблюдения, которые были бы произведены какой-нибудь американской фирмой. И эта фирма будет осуществлять контроль за тем, что запечатлели камеры. Если фирма сочтет, что среди данных есть свидетельство правонарушения, она передаст в распоряжение полиции один из кадров". И это нельзя назвать разумной системой, полагает Треймер, который также опасается, что в связи с новыми правилами его организации, как и многим другим, придется выполнять не свои обязанности. 

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    Автор: Илья Коваль


 

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