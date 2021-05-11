 Киберпреступность во время пандемии. Что нового узнали спецслужбы ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.05.2021

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Германия

Киберпреступность во время пандемии. Что нового узнали спецслужбы ФРГ

Во время пандемии в Германии выросло число преступлений, совершаемых в Сети. Кто становится целью хакерских атак, и что нового узнали специалисты BKA, выпустившие ежегодный доклад.

Экран компьютера, в котором обнаружен вирус

108 474 киберпреступления было зарегистрировано в 2020 году в Германии. Такие данные содержатся в ежегодном докладе немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Это почти на 8% больше, чем в 2019 году. При этом число незарегистрированных преступлений в Сети может быть гораздо "выше среднего", полагает эксперт этого ведомства Карстен Мейвирт (Carsten Meywirth). С апреля 2020 года он возглавляет в BKA специальный отдел, занимающийся расследованием киберпреступлений, число которых стремительно растет.

Германия как один из экономических и инновационных центров является привлекательной целью для хакеров со всего мира. Играет роль и ее геостратегическое положение - в самом сердце Европы. "Влияние в ЕС и членство в НАТО делают Германию одной из основных целей для киберпреступников", - говорит Карстен Мейвирт.

Он отмечает, что во время пандемии у хакеров появились новые цели: порталы, связанные с производством и распределением вакцины, обучающие платформы, серверы, позволяющие работать в режиме хоум-офиса. Особенно интересует киберпреступников вся цепь поставки и распределения вакцин против коронавируса, поскольку "если выйдет из строя хотя бы одно предприятие, задействованное в этом, это будет иметь огромные последствия для общества", говорит Мейвирт.

Цифровой шантаж - новая форма киберпреступности

Процент раскрытия киберпреступлений в 2020 году был низкий, на уровне 32,6%. В общей криминальной статистике этот показатель вдвое выше - 58,4%. И это притом, что многие предприятия, пострадавшие от преступных действий хакеров, не подают заявления в полицию. Поэтому о многих киберпреступлениях просто ничего не известно.

Карстен Мейвирт

Карстен Мейвирт

Особенно высока, по данным BKA, угроза шантажа в Сети, для чего используются специальные вредоносные программы. Хакеры могут "дополнительно угрожать утечкой информации" с компьютеров, атакованных таким вирусом, требуя от их владельцев выкуп. Киберпреступления по такому сценарию в случае успеха приносят злоумышленникам большую прибыль. Поэтому число таких преступлений в Сети не удивляет Свена Херпига (Sven Herpig), эксперта из берлинского фонда Neue Verantwortung. "Преступники, которые за этим стоят, таким образом получают огромные деньги", - говорит он в интервью DW.

Низкий процент раскрываемости киберпреступлений эксперт не считает важным показателем. Самое главное, по его мнению, не допустить большого ущерба от хакерских атак. И для этого, с его точки зрения, Германия хорошо оснащена. Стратегически важные объекты инфраструктуры с помощью соответствующих законов защищены лучше, чем в других странах. Плюсом является и федерализм в Германии. Киберзащита является задачей не правительства в Берлине, говорит эксперт, а властей всех федеральных земель. И важную роль в этом играют, в частности, земельные ведомства по уголовным делам и охране конституции.

Киберпреступность из Восточной Европы и азиатских стран   

Обеспокоенность у эксперта вызывает то, что на практике не уделяется достаточно внимания защите от киберпреступлений. IT-безопасность должна быть усилена во всех сферах: на предприятиях, в госструктурах, в домохозяйствах. Атака, подобная той, что несколько дней назад была совершена на трубопровод в США, возможна и в Германии. "Целью преступников являются те объекты, которые приносят больше денег. Все, что находится в цифровом формате, может подвергнуться хакерской атаке в случае недостаточной защиты", - поясняет Свен Херпиг.

По данным BKA, большинство киберпреступников находятся в Восточной Европе и, прежде всего, в России. Свен Херпиг также указывает на азиатские страны, к которым приковано внимание национальных и международных спецслужб. В то время, как Китай прибегает к классическому экономическому шпионажу, охотясь за патентами ради укрепления национальной экономики, интересы Северной Кореи направлены на реализацию собственной ядерной программы, поясняет он. Все это зачастую происходит за счет немецких фирм, которые в результате кибератак несут огромные убытки.  По данным отраслевого объединения Bitkom, ущерб, нанесенный таким образом ФРГ в 2019 году, составил 1,3 млрд евро.

Во время пандемии число киберпреступлений растет

В пандемию число киберпреступлений растет

Как киберпреступники получают доступ к личным данным 

Среди почти 25 тысяч подозреваемых в совершении киберпреступлений, которыми в данный момент занимается BKA, идет речь и о хакерах, которые действуют в одиночку, и об организованных группах. Существует целая подпольная индустрия, которая позволяет приобрести все необходимое для совершения киберпреступления, рассказывает Карстен Мейвирт.

Важным инструментом, используемым при совершении киберпреступлений, он называет украденные личные и банковские данные: фамилии, адреса, номера кредитных карт. Сотни миллионов таких данных были украдены из социальных сетей. "Это сырье для хакеров, необходимое им для планирования и совершения преступлений", - говорит эксперт BKA.

В январе 2021 года сотрудникам ведомства удалось обнаружить и обезвредить одну из самых опасных программ, которой пользовались хакеры - Emotet. Это стало возможным благодаря сотрудничеству спецслужб 8 стран: Германии, Нидерландов, Украины, Литвы, Франции, Великобритании, Канады и США.

Однако и в 2021 году, на фоне продолжающейся пандемии, преступность в Сети продолжает процветать - поэтому BKA мобилизует финансовые и человеческие ресурсы для усиления своих структур, занимающихся расследованием этого вида преступлений. "Мы уделяем большое внимание тому, чтобы подготовить персонал, который в техническом плане сможет противостоять киберпреступникам", - говорит Карстен Мейвирт.

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    Автор: Илья Коваль


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Атака на трубопровод в США - дело рук российских хакеров? (10.05.2021)

  

                

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