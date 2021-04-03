В сеть, предположительно, попали данные полумиллиарда пользователей Facebook

На одном из хакерских форумов в открытый доступ выложены личные данные и номера телефонов свыше 533 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил информационный портал Business Insider.

По его данным, утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира, в том числе - порядка 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. При этом в сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев - также и адреса электронной почты.

Эксперт по кибербезопасности заподозрил утечку еще в январе

Официально в Facebook Inc. пока не подтвердили утечку, однако представитель корпорации отметил в беседе с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам из-за уязвимости, которую компания позднее, в 2019 году, устранила.

Между тем, по словам Элона Гэла, сооснователя и технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он обнаружил утечку еще в январе. Тогда, однако, база не была онлайн, а неизвестный пользователь хакерского форума разместил в сети рекламу автоматизированного бота, который мог предоставить телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей Facebook за вознаграждение.

Рекордный штраф за нарушение правил хранения личной информации клиентов

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, предписала Facebook Inc. выплатить рекордный штраф в размере 5 млрд долларов (4,4 млрд евро) после другой масштабной утечки. Это -рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которых правительство США вообще когда-либо назначало, отмечала FTC.

В начале 2018 года стало известно, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети и передала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

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