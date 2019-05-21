Предустановленный в России мобильный софт передает данные за рубеж

Почти все российские приложения, подлежащие с 1 апреля обязательной предустановке на продаваемые в России телефоны и планшеты, содержат скрытые аналитические трекеры, собирающие и передающие за рубеж сведения о пользователях. Данные от предустановленных приложений, в числе прочих, могут получать Google, Yahoo, Microsoft, Huawei и Facebook, сообщила в субботу, 3 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование АНО "Информационная культура". При этом издание напоминает, что закон об обязательной предустановке софта был призван поддержать отечественных разработчиков.

Авторы исследования проанализировали код 16 классов программ для Android и iOS, в том числе приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", а также "Госуслуги" и приложение российской платежной системы "Мир". Оказалось, что встроенные механизмы слежки отсутствовали лишь в приложении "Мир", а во всех остальных, в том числе в "Госуслугах", присутствуют аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний.

В министерстве цифрового развития РФ "Коммерсанту" сказали, что предустановленные программы есть в магазинах приложений, и требования к ним схожи с требованиями к другим доступным пользователям программам. Со своей стороны, компании, разработавшие проанализированные приложения, заявили, что обойтись без трекеров технологически крайне сложно, а передаваемая информация не является личными данными пользователя.

Таргетирование рекламы

В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что формально собираемые данные являются обезличенными, но идентифицировать их владельца технически все же возможно.

Получаемые обезличенные данные зарубежные корпорации используют, в основном, для таргетирования рекламы. Получается, что закон о предустановке отечественного софта фактически облегчил Google, Yahoo, Huawei и другим иностранным компаниям сбор данных для построения рекламных стратегий, констатирует "Коммерсант".

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